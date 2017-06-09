Академия.Рус - первый поток 50/50 только до 19 июня!

Всем привет!
Стартуем новый проект по целостному развитию (ближе всего тема личностного роста, но это все же другое)
Только на первый поток готовы принять партнеров 50/50. Второй поток (осень) будет уже 30/70.
НИКАКИХ скрытых продаж внутри курса и после! Честные 50/50.
Курс описывается в 6 видео которые _уже_ содержат классный контент и обучают.
Последнее 6тое видео смотреть в последнюю очередь, т.к. продажа рассчитана на понимание предыдущих видео.
1. Подписка (Цель+Мотивация): http://академия.рус/...tart/index.html
2. Дела: http://академия.рус/...art/free_1.html
3. Отношения: http://академия.рус/...art/free_3.html
4. Увлечения: http://академия.рус/...art/free_4.html
5. Здоровье: http://академия.рус/...art/free_5.html
6. Продажа (Целостность): http://академия.рус/...art/free_6.html
Старт курса 27 июня (на сайте с 20-того, но у нас задержка на 1 неделю)
Так что если вы хотите в этом поучаствовать 50/50:
Начать рассылать 6 писем с видео нужно не позднее 19 июня!
Регистрация в партнерку: http://http://shop.be-perfect.ru/join/