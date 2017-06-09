Академия.Рус - первый поток 50/50 только до 19 июня!

Отправлено Сегодня, 14:40

Всем привет!

Стартуем новый проект по целостному развитию (ближе всего тема личностного роста, но это все же другое)

Только на первый поток готовы принять партнеров 50/50. Второй поток (осень) будет уже 30/70.

НИКАКИХ скрытых продаж внутри курса и после! Честные 50/50 .

Курс описывается в 6 видео которые _уже_ содержат классный контент и обучают.

Последнее 6тое видео смотреть в последнюю очередь, т.к. продажа рассчитана на понимание предыдущих видео.

1. Подписка (Цель+Мотивация): http://академия.рус/...tart/index.html

2. Дела: http://академия.рус/...art/free_1.html

3. Отношения: http://академия.рус/...art/free_3.html

4. Увлечения: http://академия.рус/...art/free_4.html

5. Здоровье: http://академия.рус/...art/free_5.html

6. Продажа (Целостность): http://академия.рус/...art/free_6.html

Старт курса 27 июня (на сайте с 20-того, но у нас задержка на 1 неделю)

Так что если вы хотите в этом поучаствовать 50/50:

Начать рассылать 6 писем с видео нужно не позднее 19 июня!

Регистрация в партнерку: http://http://shop.be-perfect.ru/join/