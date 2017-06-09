Перейти к содержимому

Фотография

Бесплатный вебинар о сервисе обмена электронными документами

Автор темы Алена Ускова, Сегодня, 10:47

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 Алена Ускова

Алена Ускова

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 1 сообщений
0
Обычный

Отправлено Сегодня, 10:47

Коллеги! 

Возможно, это будет для вас интересно icon_smile.png 

14 июня, в 13.00 по московскому времени, пройдет бесплатный вебинар о работе в сервисе электронного обмена документами с контрагентами. 

Вести вебинар будет эксперт компании Synerdocs, он расскажет о возможностях сервиса и интеграции с 1С (о том, как настроить отправку электронных документов прямо из учетной системы). 

Заявлено, что будет обсуждать с участниками: 
 

  • как сократить расходы на обмен документами с контрагентами и контролировать этот процесс на каждом этапе;
  • как в считанные минуты обмениваться любыми документами с обеспечением их юридической значимости. 

Участие бесплатное. Есть еще 11 мест. 

 

Регистрация тут: http://www.synerdocs.ru/8117348.aspx

 

 


  • 0
На правах рекламы

Обратно в Конференции, семинары, вебинары, тренинги, мастер-классы, коучинг


Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. Инфотовары. Партнерки. Маркетинг и Реклама
  3. Конференции, семинары, вебинары, тренинги, мастер-классы, коучинг
  4. Правила форума