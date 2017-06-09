Бесплатный вебинар о сервисе обмена электронными документами

Отправлено Сегодня, 10:47

Коллеги!



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14 июня, в 13.00 по московскому времени, пройдет бесплатный вебинар о работе в сервисе электронного обмена документами с контрагентами.



Вести вебинар будет эксперт компании Synerdocs, он расскажет о возможностях сервиса и интеграции с 1С (о том, как настроить отправку электронных документов прямо из учетной системы).



Заявлено, что будет обсуждать с участниками:



как сократить расходы на обмен документами с контрагентами и контролировать этот процесс на каждом этапе;

как в считанные минуты обмениваться любыми документами с обеспечением их юридической значимости.

Участие бесплатное. Есть еще 11 мест.

Регистрация тут: http://www.synerdocs.ru/8117348.aspx