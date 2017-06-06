Продам новый скрипт сервиса мгновенных лотерей

Отправлено Сегодня, 15:36

В скрипте есть 4 игровые комнаты в которых участники делают свои ставки.

Заработок админа - это процент от ставок пользователей и процент от вывода средств пользователями.

Установка простая (при необходимости могу бесплатно все установить и настроить), есть админка с настройками и управлением пользователями.

Для нормальной работы скрипта необходим VPS. Скрипт не паблик, автор я.

Преимущества скрипта:

- адаптивный дизайн (пользователи могут играть с телефонов и планшетов);

- автоматический ввод и вывод средств (пополнение через Payeer и FREE-KASSA, вывод на Payeer);

- есть админка с настройками, управлением пользователями, статистикой и тд.;

- регистрация и вход пользователей реализованы через социальную сеть vk.com;

- реф-система, просмотр приглашенных рефералов с подробной статистикой;

- чат для общения игроков (реализован через виджет vk.com);

- лотереи проводятся в реальном времени без перезагрузки страницы (Ajax);

- после регистрации пользователю предоставляется бонус в размере 2 рублей (можно изменить в админке),

при первой выплате эти 2 рубля система забирает обратно;

- выплаты доступны если пользователь хотя бы раз пополнял баланс.

Стоимость: 9500 руб.

Контакты: support@flycoin.ru