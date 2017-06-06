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Продам новый скрипт сервиса мгновенных лотерей

Автор темы Dus, Сегодня, 15:36

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#1 Dus

Dus

    Новичок

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Обычный
  • Страна, Город:
    Украина, Чернигов
  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 15:36

В скрипте есть 4 игровые комнаты в которых участники делают свои ставки. 
Заработок админа - это процент от ставок пользователей и процент от вывода средств пользователями. 
Установка простая (при необходимости могу бесплатно все установить и настроить), есть админка с настройками и управлением пользователями. 
Для нормальной работы скрипта необходим VPS. Скрипт не паблик, автор я. 
 
Преимущества скрипта:
 
- адаптивный дизайн (пользователи могут играть с телефонов и планшетов); 
- автоматический ввод и вывод средств (пополнение через Payeer и FREE-KASSA, вывод на Payeer); 
- есть админка с настройками, управлением пользователями, статистикой и тд.; 
- регистрация и вход пользователей реализованы через социальную сеть vk.com; 
- реф-система, просмотр приглашенных рефералов с подробной статистикой; 
- чат для общения игроков (реализован через виджет vk.com); 
- лотереи проводятся в реальном времени без перезагрузки страницы (Ajax); 
- после регистрации пользователю предоставляется бонус в размере 2 рублей (можно изменить в админке), 
при первой выплате эти 2 рубля система забирает обратно; 
- выплаты доступны если пользователь хотя бы раз пополнял баланс. 
 
 
 
Стоимость: 9500 руб.
 
Контакты: support@flycoin.ru
 
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