Продам новый скрипт сервиса мгновенных лотерей

В скрипте есть 4 игровые комнаты в которых участники делают свои ставки.
Заработок админа - это процент от ставок пользователей и процент от вывода средств пользователями.
Установка простая (при необходимости могу бесплатно все установить и настроить), есть админка с настройками и управлением пользователями.
Для нормальной работы скрипта необходим VPS. Скрипт не паблик, автор я.
Преимущества скрипта:
- адаптивный дизайн (пользователи могут играть с телефонов и планшетов);
- автоматический ввод и вывод средств (пополнение через Payeer и FREE-KASSA, вывод на Payeer);
- есть админка с настройками, управлением пользователями, статистикой и тд.;
- регистрация и вход пользователей реализованы через социальную сеть vk.com;
- реф-система, просмотр приглашенных рефералов с подробной статистикой;
- чат для общения игроков (реализован через виджет vk.com);
- лотереи проводятся в реальном времени без перезагрузки страницы (Ajax);
- после регистрации пользователю предоставляется бонус в размере 2 рублей (можно изменить в админке),
при первой выплате эти 2 рубля система забирает обратно;
- выплаты доступны если пользователь хотя бы раз пополнял баланс.
Демо: http://loto.flycoin.ru/
Стоимость: 9500 руб.
Контакты: support@flycoin.ru