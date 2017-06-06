Продам скрипт раздачи бонусов на Payeer

Отправлено Сегодня, 15:33

Самописный скрипт (в паблике нет) раздачи бонусов на Payeer. В скрипте присутствуют 4 вида рекламы: серфинг баннеров, серфинг ссылок, контекстная реклама, переходы. Работа скрипта полностью автоматизированна. Установка простая. Инструкция по установке прилагается.

Функционал:

- раздача бонусов на Payeer

- серфинг баннеров (обновляется с помощью AJAX)

- серфинг ссылок (обновляется с помощью AJAX)

- удобная панель управления рекламой

- рейтинг пользователей

- топ 30 пользователей по заработку

- последние 30 выплат

- последние 30 начислений (обновляется с помощью AJAX)

- контекстная реклама

- реферальная система

- детальная статистика по рефералам

- авто ввод и вывод через Payeer

- обмен средств между основным и рекламным балансом

- просмотр профилей пользователей

Возможности админки:

- установка интервала для получения бонуса

- установка суммы бонуса (от и до)

- установка реф. отчислений (за просмотр баннеров/ссылок/получение бонусов/пополнение баланса)

- установка времени просмотра баннера/ссылки

- установка цен за просмотр баннера/ссылки

- установка цены за клик по контекстной ссылке

- установка минималки для вывода из системы

- установка минималки для ввода в систему

- вкл/выкл выплат

- установка условия для вывода средств

- настройки рейтинга (сколько баллов и за что)

- статистика по вводу/выводу/заработку и т.д.

- редактирование/удаление/запуск/постановка на паузу рекламы

- просмотр профилей пользователей

- отправка писем пользователям

- установка бонуса за регистрацию реферала

- поиск пользователей по логину, email или ip адресу.

- вывод мультиаккаунтов

- бан/разбан пользователей

Для работы скрипта подойдет практически любой хостинг с поддержкой PHP (5.3 - 5.6) и MySQL.

Стоимость скрипта всего - 2000 руб.

По вопросам покупки пишите на Email - support@flycoin.ru