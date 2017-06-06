Продам скрипт раздачи бонусов на Payeer

Самописный скрипт (в паблике нет) раздачи бонусов на Payeer. В скрипте присутствуют 4 вида рекламы: серфинг баннеров, серфинг ссылок, контекстная реклама, переходы. Работа скрипта полностью автоматизированна. Установка простая. Инструкция по установке прилагается.
Функционал:
- раздача бонусов на Payeer
- серфинг баннеров (обновляется с помощью AJAX)
- серфинг ссылок (обновляется с помощью AJAX)
- удобная панель управления рекламой
- рейтинг пользователей
- топ 30 пользователей по заработку
- последние 30 выплат
- последние 30 начислений (обновляется с помощью AJAX)
- контекстная реклама
- реферальная система
- детальная статистика по рефералам
- авто ввод и вывод через Payeer
- обмен средств между основным и рекламным балансом
- просмотр профилей пользователей
Возможности админки:
- установка интервала для получения бонуса
- установка суммы бонуса (от и до)
- установка реф. отчислений (за просмотр баннеров/ссылок/получение бонусов/пополнение баланса)
- установка времени просмотра баннера/ссылки
- установка цен за просмотр баннера/ссылки
- установка цены за клик по контекстной ссылке
- установка минималки для вывода из системы
- установка минималки для ввода в систему
- вкл/выкл выплат
- установка условия для вывода средств
- настройки рейтинга (сколько баллов и за что)
- статистика по вводу/выводу/заработку и т.д.
- редактирование/удаление/запуск/постановка на паузу рекламы
- просмотр профилей пользователей
- отправка писем пользователям
- установка бонуса за регистрацию реферала
- поиск пользователей по логину, email или ip адресу.
- вывод мультиаккаунтов
- бан/разбан пользователей
DEMO: http://flycoin.ru/
Для работы скрипта подойдет практически любой хостинг с поддержкой PHP (5.3 - 5.6) и MySQL.
Стоимость скрипта всего - 2000 руб.
По вопросам покупки пишите на Email - support@flycoin.ru