Партнерская комиссия по eur парам увеличена в 3 раза
Брокер FXOpen объявляет о специальной акции в рамках новой улучшенной партнерской программы.
Хотите получать пассивный доход от привлечения новых клиентов в брокерскую компанию?
Теперь, став представителем (агентом) FXOpen, вы можете заработать в 3 раза больше! На протяжении всех летних месяцев для валютных пар с Евро устанавливается повышающий коэффициент партнерских отчислений – х3.
Итак, с 1 июня по 31 августа 2017 года агенты получат тройную комиссию со следующих валютных пар:
- EUR/GBP
- EUR/JPY
- EUR/AUD
- EUR/NZD
- EUR/CAD
Преимущества новой партнерской программы:
- Возможность начать работу без какого-либо минимального депозита;
- Партнерское вознаграждение агента увеличивается пропорционально марже, задействованной на счетах рефералов;
- Партнерское вознаграждение может достигать 1000 USD за 1 день с одного клиента;
- Максимальная сумма комиссионного вознаграждения за весь торговый период – 10 000 USD с одного клиента;
- Широкий выбор рекламных инструментов для привлечения клиентов: _https://www.fxopenpa...terialy-fxopen - промо-материалы, баннеры, посадочные страницы и т.д.;
- Возможность получать комиссию за каждую совершенную сделку привлеченных вами трейдеров в течение всего времени их торговли в компании;
- Трехуровневая партнерская программа дает возможность получать прибыль, привлекая не только клиентов, но и партнеров, и зарабатывать на всех трех уровнях.
https://support.fxop...grzhdenija-new - Подробное описание условий Партнерской программы.
С чего начать:
- Чтобы стать агентом и принять участие в партнерской программе FXOpen, достаточно зарегистрировать eWallet и сформировать реферальную ссылку.
- Приглашайте трейдеров зарегистрироваться по вашей реферальной ссылке и получайте вознаграждение за их торговлю.
- Вы всегда можете контролировать процесс регистрации клиентов, привлеченных с вашей помощью, через Личный кабинет FXOpen.
Зарабатывайте больше с новой партнерской программой FXOpen!
Источник: новости компании FXOpen https://clck.ru/BEREz