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Партнерская комиссия по eur парам увеличена в 3 раза

Автор темы treider1458, Сегодня, 11:58

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#1 treider1458

treider1458

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Отправлено Сегодня, 11:58

Партнерская комиссия по eur парам увеличена в 3 раза



Брокер FXOpen объявляет о специальной акции в рамках новой улучшенной партнерской программы.

 

Хотите получать пассивный доход от привлечения новых клиентов в брокерскую компанию?

Теперь, став представителем (агентом) FXOpen, вы можете заработать в 3 раза больше! На протяжении всех летних месяцев для валютных пар с Евро устанавливается повышающий коэффициент партнерских отчислений – х3.

 

triple_partner_commission_ru.jpg

 

Итак, с 1 июня по 31 августа 2017 года агенты получат тройную комиссию со следующих валютных пар:

  • EUR/GBP
  • EUR/JPY
  • EUR/AUD
  • EUR/NZD
  • EUR/CAD


Преимущества новой партнерской программы:

  • Возможность начать работу без какого-либо минимального депозита;
  • Партнерское вознаграждение агента увеличивается пропорционально марже, задействованной на счетах рефералов;
  • Партнерское вознаграждение может достигать 1000 USD за 1 день с одного клиента;
  • Максимальная сумма комиссионного вознаграждения за весь торговый период – 10 000 USD с одного клиента;
  • Широкий выбор рекламных инструментов для привлечения клиентов: _https://www.fxopenpa...terialy-fxopen  - промо-материалы, баннеры, посадочные страницы и т.д.;
  • Возможность получать комиссию за каждую совершенную сделку привлеченных вами трейдеров в течение всего времени их торговли в компании;
  • Трехуровневая партнерская программа дает возможность получать прибыль, привлекая не только клиентов, но и партнеров, и зарабатывать на всех трех уровнях.


https://support.fxop...grzhdenija-new  - Подробное описание условий Партнерской программы.

 

С чего начать:

  • Чтобы стать агентом и принять участие в партнерской программе FXOpen, достаточно зарегистрировать eWallet и сформировать реферальную ссылку.
  • Приглашайте трейдеров зарегистрироваться по вашей реферальной ссылке и получайте вознаграждение за их торговлю.
  • Вы всегда можете контролировать процесс регистрации клиентов, привлеченных с вашей помощью, через Личный кабинет FXOpen.


Зарабатывайте больше с новой партнерской программой FXOpen!

 

 

Источник:  новости компании FXOpen  https://clck.ru/BEREz
 

 


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