Отправлено Сегодня, 11:58

Партнерская комиссия по eur парам увеличена в 3 раза







Брокер FXOpen объявляет о специальной акции в рамках новой улучшенной партнерской программы.







Хотите получать пассивный доход от привлечения новых клиентов в брокерскую компанию?



Теперь, став представителем (агентом) FXOpen, вы можете заработать в 3 раза больше! На протяжении всех летних месяцев для валютных пар с Евро устанавливается повышающий коэффициент партнерских отчислений – х3.















Итак, с 1 июня по 31 августа 2017 года агенты получат тройную комиссию со следующих валютных пар:





EUR/GBP



EUR/JPY



EUR/AUD



EUR/NZD



EUR/CAD

Возможность начать работу без какого-либо минимального депозита;



Партнерское вознаграждение агента увеличивается пропорционально марже, задействованной на счетах рефералов;



Партнерское вознаграждение может достигать 1000 USD за 1 день с одного клиента;



за 1 день с одного клиента; Максимальная сумма комиссионного вознаграждения за весь торговый период – 10 000 USD с одного клиента;



с одного клиента; Широкий выбор рекламных инструментов для привлечения клиентов: _https://www.fxopenpa...terialy-fxopen - промо-материалы, баннеры, посадочные страницы и т.д.;



Возможность получать комиссию за каждую совершенную сделку привлеченных вами трейдеров в течение всего времени их торговли в компании;



Трехуровневая партнерская программа дает возможность получать прибыль, привлекая не только клиентов, но и партнеров, и зарабатывать на всех трех уровнях.

Чтобы стать агентом и принять участие в партнерской программе FXOpen, достаточно зарегистрировать eWallet и сформировать реферальную ссылку.



Приглашайте трейдеров зарегистрироваться по вашей реферальной ссылке и получайте вознаграждение за их торговлю.



Вы всегда можете контролировать процесс регистрации клиентов, привлеченных с вашей помощью, через Личный кабинет FXOpen.