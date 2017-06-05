CPA-PRIVATE - Товарная партнерская программа от прямого рекламодателя

Отправлено Сегодня, 15:14

Доброго времени суток, уважаемые вебмастеры и гости данного форума!

Вас приветствует команда CPA-PRIVATE.BIZ

Мы представляем Вашему вниманию товарную CPA-Сеть, которая несколько лет работала "в тени" и теперь решила показать себя.



Кто мы и в чем наше преимущество перед другими?



Cpa-Private.biz - это компания, главной целью которой является заработок на продаже качественного товара, а не на разнице ставок, как у большинства партнерских сетей, таким образом нам удается давать одни их самых высоких ставок на рынке СРА-программ. Теперь комиссию СРА-сети забирает наш партнер. Вследствие отсутствия прокладки посредника в виде СРА-сети, обслуживание партнеров стало стало гораздо быстрее и приятнее.

Наша команда профессионалов обеспечивает высокий сервис на всех этапах работы.



Оперативная и дружелюбная поддержка 24/7: мы ответим на все интересующие Вас вопросы

Офферы имеют широкую географию. Таким образом Вы сможете «сливать» не только на Россию, но и на страны СНГ.

Обеспечиваем креативами! Вы можете найти их в личном кабинете, либо заказать у наших специалистов отдела разработки.

Выплаты 2 раза в неделю (минимальная сумма для выплат - 1000 рублей).

Продвинутая статистика с широкими возможностями отслеживания. (так же представляем аналитику со сторонних ресурсов по запросу);

Postback, A/B test, метрика, возможность изменения ленда без замены ссылки, -редактирование sub id у существующих ссылок, связка, ссылка ТБ, iframe и т. д.

парковка собственных доменов (как прямая, так и для редиректа, если используется "прокладка");

и другие.



Но больше всего мы бы хотели обратить Ваше внимание на ряд особенностей, которые отличают нас от других сетей и делают Вашу работу с нами приятнее и продуктивнее.



Среди них:



Одни из самых высоких ставок на рынке. Без шуток. Найдешь выше - перебьем!

Есть трафик на отсутствующий у нас оффер? Запустим и обеспечим достойными отчислениями!

Собственный колл-центр обеспечивает качественный прозвон заявок в течение первых 5 минут после ее поступления(в основном в первые 15 секунд). Все операторы проходят обучение, мотивированы, и поэтому мы имеем высокий процент одобрения.

Личный аутсорсинг позволяет нам быстро и качественно комплектовать и отправлять заказы день в день.

Реферальные отчисления 5% от оборота Ваших партнеров без активного трафика.

Cистема "антислив" - это личное бесплатное смс-оповещение при остановке оффера.

Первый СPA-BANK. СPA-BANK - это приятное нововведение в сфере рынка CPA, которое позволяет получить Вам дополнительную прибыль по стандартной банковской схеме. Ежемесячное начисление процентов на минимальный остаток по Вашему кошельку. Минимальная процентная ставка составляет 0,5%. Рост процентной ставки зависит от следующих параметров: активность работы в системе (количество подтвержденных лидов за месяц) и от минимального остатка, лежащего на Вашем кошельке в течение календарного месяца. Начисления могут достигать до 5% ежемесячно! Мелочь а приятно!