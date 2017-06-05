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CPA-PRIVATE - Товарная партнерская программа от прямого рекламодателя

Автор темы CPA PRIVATE, Сегодня, 15:14

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#1 CPA PRIVATE

CPA PRIVATE

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Отправлено Сегодня, 15:14

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Доброго времени суток, уважаемые вебмастеры и гости данного форума!
Вас приветствует команда CPA-PRIVATE.BIZ
Мы представляем Вашему вниманию товарную CPA-Сеть, которая несколько лет работала "в тени" и теперь решила показать себя.

Кто мы и в чем наше преимущество перед другими?

Cpa-Private.biz - это компания, главной целью которой является заработок на продаже качественного товара, а не на разнице ставок, как у большинства партнерских сетей, таким образом нам удается давать одни их самых высоких ставок на рынке СРА-программ. Теперь комиссию СРА-сети забирает наш партнер. Вследствие отсутствия прокладки посредника в виде СРА-сети, обслуживание партнеров стало стало гораздо быстрее и приятнее.
Наша команда профессионалов обеспечивает высокий сервис на всех этапах работы.
 

  • Оперативная и дружелюбная поддержка 24/7: мы ответим на все интересующие Вас вопросы
  • Офферы имеют широкую географию. Таким образом Вы сможете «сливать» не только на Россию, но и на страны СНГ.
  • Обеспечиваем креативами! Вы можете найти их в личном кабинете, либо заказать у наших специалистов отдела разработки.
  • Выплаты 2 раза в неделю (минимальная сумма для выплат - 1000 рублей).
  • Продвинутая статистика с широкими возможностями отслеживания. (так же представляем аналитику со сторонних ресурсов по запросу);
  • Postback, A/B test, метрика, возможность изменения ленда без замены ссылки, -редактирование sub id у существующих ссылок, связка, ссылка ТБ, iframe и т. д.
  • парковка собственных доменов (как прямая, так и для редиректа, если используется "прокладка");

и другие.

Но больше всего мы бы хотели обратить Ваше внимание на ряд особенностей, которые отличают нас от других сетей и делают Вашу работу с нами приятнее и продуктивнее.

Среди них:
 

  • Одни из самых высоких ставок на рынке. Без шуток. Найдешь выше - перебьем!
  • Есть трафик на отсутствующий у нас оффер? Запустим и обеспечим достойными отчислениями!
  • Собственный колл-центр обеспечивает качественный прозвон заявок в течение первых 5 минут после ее поступления(в основном в первые 15 секунд). Все операторы проходят обучение, мотивированы, и поэтому мы имеем высокий процент одобрения.
  • Личный аутсорсинг позволяет нам быстро и качественно комплектовать и отправлять заказы день в день.
  • Реферальные отчисления 5% от оборота Ваших партнеров без активного трафика.
  • Cистема "антислив" - это личное бесплатное смс-оповещение при остановке оффера.
  • Первый СPA-BANK. СPA-BANK - это приятное нововведение в сфере рынка CPA, которое позволяет получить Вам дополнительную прибыль по стандартной банковской схеме. Ежемесячное начисление процентов на минимальный остаток по Вашему кошельку. Минимальная процентная ставка составляет 0,5%. Рост процентной ставки зависит от следующих параметров: активность работы в системе (количество подтвержденных лидов за месяц) и от минимального остатка, лежащего на Вашем кошельке в течение календарного месяца. Начисления могут достигать до 5% ежемесячно! Мелочь а приятно!

Все представленные офферы - наши, поэтому мы действительно даем самые высокие отчисления на рынке. В связи с этим, закупается исключительно качественный товар, ведь наша компания отвечает своей репутацией перед покупателями, и поэтому никто не испортит Ваш источник трафика.

Мы не зарабатываем на Вас, используя разницу ставок рекламодатель - Вебмастер, мы зарабатываем вместе с Вами на продаже только качественного товара.

Для постоянных партнеров индивидуальные условия сотрудничества. Так же возможно предоставление оборотных средств под Ваш трафик.

Регистрируйтесь прямо сейчас и самостоятельно ощутите все плюсы работы с нами.

Есть замечания или предложения? Напишите нам:
Наши контакты
VKhttps://vk.com/cpa_private
E-mail:
support@cpa-private.biz
administration@cpa-private.biz
Skype: cpa-privat_support

Ваша критика способствует нашему развитию.

Также наша компания предоставляет полный спектр услуг по аутсорсингу для интернет-магазинов. Хранение, Комплектация, Колл-центр, Отправка, Прозвон заказов на выкуп, Аналитика и контрoль Вашего трафика.

Наша философия - сделать Вашу рекламную кампанию успешной и обменяться с Вами опытом. Мы обращаемся с веб-мастерами, как с нашими партнерами, и мы делаем все, чтобы Вы почувствовали себя частью нашей команды.

С уважением, команда cpa-private.biz.


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