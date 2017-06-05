CPA-PRIVATE - Товарная партнерская программа от прямого рекламодателя

Доброго времени суток, уважаемые вебмастеры и гости данного форума!
Вас приветствует команда CPA-PRIVATE.BIZ
Мы представляем Вашему вниманию товарную CPA-Сеть, которая несколько лет работала "в тени" и теперь решила показать себя.
Кто мы и в чем наше преимущество перед другими?
Cpa-Private.biz - это компания, главной целью которой является заработок на продаже качественного товара, а не на разнице ставок, как у большинства партнерских сетей, таким образом нам удается давать одни их самых высоких ставок на рынке СРА-программ. Теперь комиссию СРА-сети забирает наш партнер. Вследствие отсутствия прокладки посредника в виде СРА-сети, обслуживание партнеров стало стало гораздо быстрее и приятнее.
Наша команда профессионалов обеспечивает высокий сервис на всех этапах работы.
- Оперативная и дружелюбная поддержка 24/7: мы ответим на все интересующие Вас вопросы
- Офферы имеют широкую географию. Таким образом Вы сможете «сливать» не только на Россию, но и на страны СНГ.
- Обеспечиваем креативами! Вы можете найти их в личном кабинете, либо заказать у наших специалистов отдела разработки.
- Выплаты 2 раза в неделю (минимальная сумма для выплат - 1000 рублей).
- Продвинутая статистика с широкими возможностями отслеживания. (так же представляем аналитику со сторонних ресурсов по запросу);
- Postback, A/B test, метрика, возможность изменения ленда без замены ссылки, -редактирование sub id у существующих ссылок, связка, ссылка ТБ, iframe и т. д.
- парковка собственных доменов (как прямая, так и для редиректа, если используется "прокладка");
и другие.
Но больше всего мы бы хотели обратить Ваше внимание на ряд особенностей, которые отличают нас от других сетей и делают Вашу работу с нами приятнее и продуктивнее.
Среди них:
- Одни из самых высоких ставок на рынке. Без шуток. Найдешь выше - перебьем!
- Есть трафик на отсутствующий у нас оффер? Запустим и обеспечим достойными отчислениями!
- Собственный колл-центр обеспечивает качественный прозвон заявок в течение первых 5 минут после ее поступления(в основном в первые 15 секунд). Все операторы проходят обучение, мотивированы, и поэтому мы имеем высокий процент одобрения.
- Личный аутсорсинг позволяет нам быстро и качественно комплектовать и отправлять заказы день в день.
- Реферальные отчисления 5% от оборота Ваших партнеров без активного трафика.
- Cистема "антислив" - это личное бесплатное смс-оповещение при остановке оффера.
- Первый СPA-BANK. СPA-BANK - это приятное нововведение в сфере рынка CPA, которое позволяет получить Вам дополнительную прибыль по стандартной банковской схеме. Ежемесячное начисление процентов на минимальный остаток по Вашему кошельку. Минимальная процентная ставка составляет 0,5%. Рост процентной ставки зависит от следующих параметров: активность работы в системе (количество подтвержденных лидов за месяц) и от минимального остатка, лежащего на Вашем кошельке в течение календарного месяца. Начисления могут достигать до 5% ежемесячно! Мелочь а приятно!
Все представленные офферы - наши, поэтому мы действительно даем самые высокие отчисления на рынке. В связи с этим, закупается исключительно качественный товар, ведь наша компания отвечает своей репутацией перед покупателями, и поэтому никто не испортит Ваш источник трафика.
Мы не зарабатываем на Вас, используя разницу ставок рекламодатель - Вебмастер, мы зарабатываем вместе с Вами на продаже только качественного товара.
Для постоянных партнеров индивидуальные условия сотрудничества. Так же возможно предоставление оборотных средств под Ваш трафик.
Регистрируйтесь прямо сейчас и самостоятельно ощутите все плюсы работы с нами.
Есть замечания или предложения? Напишите нам:
Наши контакты
VK: https://vk.com/cpa_private
E-mail:
support@cpa-private.biz
administration@cpa-private.biz
Skype: cpa-privat_support
Ваша критика способствует нашему развитию.
Также наша компания предоставляет полный спектр услуг по аутсорсингу для интернет-магазинов. Хранение, Комплектация, Колл-центр, Отправка, Прозвон заказов на выкуп, Аналитика и контрoль Вашего трафика.
Наша философия - сделать Вашу рекламную кампанию успешной и обменяться с Вами опытом. Мы обращаемся с веб-мастерами, как с нашими партнерами, и мы делаем все, чтобы Вы почувствовали себя частью нашей команды.
С уважением, команда cpa-private.biz.