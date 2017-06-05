Документальный проект: "Либералам - черным налом 2"

Борьба с коррупцией в России щедро оплачивается олигархами!
Антикоррупционные расследования стали оружием в корпоративных войнах. И проводятся на деньги олигархов, которые платят за уничтожение своих конкурентов.
P.S. Спецрасследование стало продолжением документального фильма "Либералам - чёрным налом", показанного в апреле.
Тогда журналистами были открыты заграничные источники финансирования российской оппозиции, в том числе "Открытой России" Ходорковского.
Тогда журналистами были открыты заграничные источники финансирования российской оппозиции, в том числе "Открытой России" Ходорковского.