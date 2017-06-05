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Документальный проект: "Либералам - черным налом 2"

Автор темы Анатолий Белоусов, Сегодня, 00:17

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#1 Анатолий Белоусов

Анатолий Белоусов

    Основатель форума

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  • 25 083 сообщений
7 874
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Россия, г. Ижевск
  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 00:17

 

 

Борьба с коррупцией в России щедро оплачивается олигархами!

Антикоррупционные расследования стали оружием в корпоративных войнах. И проводятся на деньги олигархов, которые платят за уничтожение своих конкурентов.
 
P.S.  Спецрасследование стало продолжением документального фильма "Либералам - чёрным налом", показанного в апреле. 
Тогда журналистами были открыты заграничные источники финансирования российской оппозиции, в том числе "Открытой России" Ходорковского.

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