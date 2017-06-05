Документальный проект: "Либералам - черным налом 2"

Отправлено Сегодня, 00:17

Борьба с коррупцией в России щедро оплачивается олигархами!

Антикоррупционные расследования стали оружием в корпоративных войнах. И проводятся на деньги олигархов, которые платят за уничтожение своих конкурентов.