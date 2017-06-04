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Набираю подписчиков таким способом

Автор темы vizira2201, Сегодня, 17:24

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В теме одно сообщение

#1 vizira2201

vizira2201

    Ученик

  • Пользователи
  • PipPip
  • 22 сообщений
2
Обычный

Отправлено Сегодня, 17:24

Уже в конце концов убедилась, что нужна своя база подписчиков. Пыталась по скачанным базам с валидацией рассылать - почти все письма в спам. Теперь набираю подписчиков по этой методике . Подписчик идет, но думаю, что нужно еще бесплатный курс для раскрутки достать. Кто знает, где бесплатный курс нормальный по заработку можно найти.


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#2 AmeLina

AmeLina

    Свой человек

  • Киберсанты
  • PipPipPipPipPip
  • 659 сообщений
347
Очень хороший
  • Пол:Женщина

Отправлено Сегодня, 17:53

Пыталась по скачанным базам с валидацией рассылать - почти все письма в спам

 

Конечно, ведь это и есть спам, нечего его рассылать :)


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