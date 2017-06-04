Набираю подписчиков таким способом

Отправлено Сегодня, 17:24

Уже в конце концов убедилась, что нужна своя база подписчиков. Пыталась по скачанным базам с валидацией рассылать - почти все письма в спам. Теперь набираю подписчиков по этой методике . Подписчик идет, но думаю, что нужно еще бесплатный курс для раскрутки достать. Кто знает, где бесплатный курс нормальный по заработку можно найти.