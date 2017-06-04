Уже в конце концов убедилась, что нужна своя база подписчиков. Пыталась по скачанным базам с валидацией рассылать - почти все письма в спам. Теперь набираю подписчиков по этой методике . Подписчик идет, но думаю, что нужно еще бесплатный курс для раскрутки достать. Кто знает, где бесплатный курс нормальный по заработку можно найти.
Набираю подписчиков таким способом
Автор темы vizira2201, Сегодня, 17:24
В теме одно сообщение
#2
Отправлено Сегодня, 17:53
Пыталась по скачанным базам с валидацией рассылать - почти все письма в спам
Конечно, ведь это и есть спам, нечего его рассылать
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