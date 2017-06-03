Отправлено Сегодня, 07:57

Акция : Лучшие продукты по форекс! теперь за 1000 р.





Дорогие друзья!



У нас Акция: Наши продукты по 1000 р. Наш проект объявляет о Антикризисной цене на все продукты компании!

Цена действует до 31 Августа 2016 года. ( смотрим цену на сайте на все почти товары 1000 р.) Дополнительно, каждый, кто сделает покупку на сумму 3000 т.р в период с 01.07.2016 по 31.08.2016 получит почти любой продукт бесплатно!





Наши контакты:



e-mail: fxautorobot@mail.ru

skype: fxautorobot.com

Наш сайт: http://Fxautorobot.com

