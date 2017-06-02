Привет вебмастерам рунета!
Представляю вам партнерку по бинарным опционам - https://vk.cc/6aOr68
Монетизируют практически все виды трафика (за исключением спама в любом виде).
Принимают вебмастеров, арбитражников, владельцев групп в соц сетях/аккаунтов в твиттере.
Работа с ПП довольно проста и прозрачна:
В кабинете доступна информация, по объемам трафика, рег, демо-сделок, доходам с каждого привлеченного клиента.
Доступны любые виды промо: баннеры, лэндинги, планируется добавление статей и видео-материалов (которые уже доступны по запросу)
Имеется возможность фильтрации трафика по каналам – это позволит отслеживать эффективность отдельно с каждого источника
Схема заработка и вывод начислений.
Выплачиваемое вознаграждение – до 70% от депозитов привлеченных трейдеров (при условии, что трейдер, совершает оборот по сделкам).
На данный момент принимают трафик из всех стран, кроме следующих: Австралия, Канада, США, Япония, Великобритания, Евросоюз (все страны), Израиль.
Вывод средств происходит течение 20-30минут партнёр получает нужную сумму в указанное место – QIWI, ЯндексДЕНЬГИ, Web Money, Skrill и т. д.
Подключайтесь прямо сейчас: https://vk.cc/6aOr68
Самая лучшая партнерка Бинарных Опционов
Автор темы Under, Вчера, 10:57
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