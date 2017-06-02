Нужна помощь

Отправлено Вчера, 08:33

Создаю тему с разрешения администрации форума!

Здравствуйте уважаемые модераторы и посетители форума ИНФО-ФОРУМ!

Меня зовут Эльза. Решила попробовать попросить посильную помощи через ваш форум ведь у вас есть подходящая ветка "Благотворительность" людям вы действительно помогаете. Нашла ваш сайт через поисковик. Сразу хочу сказать, что писала еще в форумы, где могут оказать помощь, в некоторых нам даже помогали. Вот например форум Челябинска http://deti74.ru/for...ard,155.0.html.

В феврале текущего года, мой годовалый сын получил термический ожог 4-ой степени 10%(9%) тела об отопительную батарею. В этот день я стиралась в ванной пока детишки спали, а он видимо проснулся и скатился между диваном и стеной, а там у нас батарея. Упал и не издавал ни звука, так пролежал минут 15, врачи сказали, что возможно у него был болевой шок и из-за этого он не плакал, батарея была очень горячей, не дотронутся, пока его доставала сама обожгла спину и руку, немного

Он один, 3 дня пролежал в реанимации по месту жительства, потом был переведен в Клиническую больницу №6 в ожоговый центр г. Челябинска(ул. Румянцева, д. 28 ) тоже в реанимацию, на третий день была операция на мошонке и еще несколько пластических операций сделано: на руку, ножку и животик, в хирургию меня с ним положили на 14-ый день. 3 марта нас выписали в удовлетворительном состоянии. В данное время мы лечим последствия ожогов. Нужно будет еще раз съездить с сыном в Челябинск за консультацией, приходится нанимать машину поездка 6-часовая, в одну только сторону. В дальнейшем потребуется еще одна операция на мошонке, т.к ребенок растет и кожа растягивается, так же нужна постоянная консультация у уролога. Нужно соблюдать питание, мы пьем смеси Педиашур для скорейшего выздоровления.

Я малоимущая мать-одиночка, своего жилья не имею, приходится жить в съемных квартирах, других вариантов у меня нет. Денег, которые я получаю на детей, хватает на оплату жилья и еду. Нужны средства на лечение сыночка! Так же с большой благодарностью примем в дар вещи, средства гигиены, питание и игрушки. Если сможете,помогите пожалуйста моей семье! Все документы прикладываю. Спасибо вам заранее.



Адрес, если сможете оказать помощь.

Башкортостан, Салаватский район, д.Радио, 452499

РЕКВИЗИТЫ СЧЕТА ДЛЯ РУБЛЕВЫХ ЗАЧИСЛЕНИЙ

Получатель Ишмухаметова Эльза Р.

Счет получателя 40817810606007425187

Банк получателя БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8598 ПАО СБЕРБАНК Г.УФА

ИНН получателя 7707083893

БИК банка получателя 048073601

Корр.счет 30101810300000000601

Код подразделения Банка по месту ведения счета карты(для внутренних переводов по системе сбербанк)1685980286

Номер карты СБ: 639 00 206 901 42 95 990