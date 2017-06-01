Техники продаж и переговоров

Отправлено Сегодня, 14:51

Здравствуйте

Как-то давно я ничего не писала на форуме...

Из последний новостей (если меня здесь еще помнят): сейчас помимо создания продающих текстов занимаюсь проведением тренингов и мастер-классов. Провела запуск двухмесячного курса по гипнотическому копирайтингу (полностью укомплектовала группу из 16 человек). Если будет интересно, через пару дней расскажу подробнее о схеме запуска (она была не совсем стандартной).

А 2 и 3 июня вместе с одним из сильнейших тренеров РБ проведу онлайн мастер-класс "Гипноз в продажах и переговорах".

И об этом стоит вам рассказать.

Потому как мы периодически сталкиваемся с необходимостью проведения переговоров. С партнерами, клиентами и в личной жизни за рамками бизнеса.

А что главное в переговорах? Вернее, в эффективных переговорах?

- Удерживать нужное внутреннее состояние.

- Полностью контролировать процесс.

- Быстро отслеживать и прорабатывать манипуляции.

- И, в конечном счете, получить то, что нужно нам.

Мы привыкли думать, что гипноз применим в основном в плоскости психотерапии. Но он используется и в продающих текстах (в формате гипнотического копирайтинга в частности). Используется для того, чтобы убрать "шумы" при передаче наших идей читателю. И повысить эффективность текста.

И мы можем использовать его как инструмент скрытого психологического влияния в деловом общении.

Чем мы и займемся 2 и 3 июня.

На мастер-классе мы будем создавать в себе навыки:

- Использования недирективного (Эриксоновского) гипноза в деловой коммуникации.

- Выработки и удержания нужного внутреннего состояния.

- Формирования встроенной (внушенной) беспомощности и умение противостоять ей.

- Использования лингвистических "трюков" и шаблонов, создания "двойных петель" в общении.

- Работы с реальностями (смещение реальностей, тоннельный эффект).

Подробнее можно узнать здесь: http://hypnosale.tilda.ws

2 и 3 июня. Онлайн. С 19.00 до 21.00. Все участники получат видео-запись мастер-класса.

А по поводу схемы запуска - интересно? Рассказать?