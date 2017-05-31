Релиз видеокурса "Настройка и оптимизация Windows 10"

Отправлено Сегодня, 12:27

Сегодня стал доступен к покупке и изучению актуальнейший видеокурс "Настройка и оптимизация Windows 10" Его автором является известнейший технический специалист и инфобизнесмен Евгений Попов. Более подробно о курсе можно узнать здесь.

С 31 мая по 3 июня действует специальная цена. Также в этот период покупателям видеокурса будут доступны эксклюзивные бонусы. Постоянным клиентам Евгения предоставляется дополнительная скидка, хотя цена и так очень низкая.

Возможно кому-то будет интересно, а возможно кто-то уже купил данный курс и поделится впечатлениями о нем.