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Релиз видеокурса "Настройка и оптимизация Windows 10"

Автор темы Герасимов Дмитрий, Сегодня, 12:27
windows 10 настройка оптимизация

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Сообщений в теме: 6

#1 Герасимов Дмитрий

Герасимов Дмитрий

    Коммерсант

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Очень хороший
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Отправлено Сегодня, 12:27

Сегодня стал доступен к покупке и изучению актуальнейший видеокурс "Настройка и оптимизация Windows 10" Его автором является известнейший технический специалист и инфобизнесмен Евгений Попов. Более подробно о курсе можно узнать здесь.

 

С 31 мая по 3 июня действует специальная цена. Также в этот период покупателям видеокурса будут доступны эксклюзивные бонусы. Постоянным клиентам Евгения предоставляется дополнительная скидка, хотя цена и так очень низкая.

Возможно кому-то будет интересно, а возможно кто-то уже купил данный курс и поделится впечатлениями о нем.

 

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#2 Анатолий Белоусов

Анатолий Белоусов

    Основатель форума

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Отправлено Сегодня, 14:20

Заказал, посмотрим... :)


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#3 Герасимов Дмитрий

Герасимов Дмитрий

    Коммерсант

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145
Очень хороший
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Отправлено Сегодня, 14:51

Анатолий Белоусов, Расскажите о впечатлениях, Анатолий! Очень интересно ваше мнение. У меня ноуты к сожалению 10 не тянут. ssd видимо не хватает


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#4 Роман Кротов

Роман Кротов

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Очень хороший
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Отправлено Сегодня, 16:35

Классный курс скорее всего. Евгений знает толк в этом.

 

P.S. В тему оптимизации Windows 10 - я еще в январе записал полезный видосик на тему как оптимизировать Windows 10 и освободить 2гб оперативки. Видео небольшое, всего 4 минуты. Но многим сильно помогло, куча комментариев под видео:

Может и Вам будет полезно посмотреть. :)


Сообщение отредактировал Роман Кротов: Сегодня, 16:36

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#5 Герасимов Дмитрий

Герасимов Дмитрий

    Коммерсант

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Очень хороший
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Отправлено Сегодня, 17:05

Роман Кротов, Роман, а у вас Windows 10 на данный момент? На SSD ? Какая модель накопителя используется?


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#6 Анатолий Белоусов

Анатолий Белоусов

    Основатель форума

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  • 25 077 сообщений
7 871
Очень хороший
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    Россия, г. Ижевск
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Отправлено Сегодня, 18:27

Расскажите о впечатлениях, Анатолий! Очень интересно ваше мнение.

 

Пока еще сам курс не смотрел. Оплатил и получил.

Как посмотрю (и если не забуду) отпишусь о впечатлениях...


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#7 Герасимов Дмитрий

Герасимов Дмитрий

    Коммерсант

  • Клиент Info-DVD.Ru
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  • 314 сообщений
145
Очень хороший
  • Страна, Город:
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Отправлено Сегодня, 18:37

Анатолий Белоусов, Я посмею напомнить). и если будет время расскажите на каком железе используете win 10. Реально интересно.


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