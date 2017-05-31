Мошенники-братья Ильины

Отправлено Сегодня, 08:58

Внимание! Компания ООО «Модерн» является мошеннической организацией, которая разводит своих клиентов в крупных масштабах. Руководитель аферистов Ильин Анатолий Авенирович завлекает клиентов в свои сети, обещая провести строительно-монтажные, электромонтажные и т.д. работы. Когда клиент согласен сотрудничать подключается к процессу развода брат Анатолия Авенировича – Ильин Юрий Авенирович, который активно вытягивает деньги с жертвы, контролирует рабочих. Далее попросту устанавливается б/у техника, которая выдается за новую. Не удивительно, что механизмы в самые короткие сроки выходят из строя.

Клиенты, которые обращаются в Модерн с жалобой, изначально наталкиваются на Юрия Авенировича, который всячески отрицает какую-либо вину со своей стороны. Если жертва продолжает доказывать свою правоту, подключается Анатолий Авенирович, который прямо угрожает расправой.

Количество клиентов, которые обратились в суд, для того чтобы вывести Модерн на чистую воду с каждым днем растет. Не исключено, что за братьями Ильиными стоят влиятельные люди, так судить есть несколько оснований:

1. Судебные разбирательства активно затягиваются, несмотря на то, что факты мошенничества со стороны Модерн более чем веские.

2. Анатолий и Юрий Ильины уже не первый год занимаются подобными схемами развода, непонятно, как им удается так долго выходить «сухими из воды».

3. У компании Модерн есть постоянно в наличии б/у техника, которую они регулярно устанавливают под видом новой. Видимо, имеются надежные поставщики, которые могут предоставить подобный товар в неограниченном количестве.

Конечно, Анатолий Авенирович выделяется своими психологическими уловками в «обработке» жертв, тем не менее, Юрий Авенирович также имеет все таланты профессионального мошенника, недаром он значится заместителем своего брата.

Если Вы натолкнулись на предложения от этой шарашкиной конторы, ни в коем случае не пользуйтесь услугами аферистов, потому что качественной услуги Вы не получите, денег уйдет огромное количество, плюс добавится масса проблем. Для бывших клиентов данной компании предоставляем официальные данные организации для того, чтобы написать заявление в правоохранительные органы:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОДЕРН" присвоен ИНН 7810126526, КПП 781001001, ОГРН 1037821055876, ОКПО 47928821

Действует с 14.10.1997

А также контакты Ильина Анатолия Авенировича, так как он значится руководителем мошенников: номер телефона – 79119204317, электронная почта - t941@mail.ru, anat38493@ramabler.ru.