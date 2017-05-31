Мошенники «Модерн» не останавливаются на достигнутом

Отправлено Сегодня, 08:57

Компания ООО «Модерн» всем известная команда мошенников под руководством профессионального афериста Ильина Анатолия Авенировича. Несмотря на то, что жертв данной шарашкиной конторы огромное количество, и большинство клиентов обратились в правоохранительные органы, вследствие чего ведутся судебные разбирательства в настоящее время. У компании постоянно появляются новые доверчивые клиенты.

Перед тем, как описать схему лохотрона от Ильина, хочется обратить внимание пользователей на то, что злоумышленников огромное количество во всех сферах. Перед тем, как воспользоваться услугами какой-либо фирмы, актуально изучить комментарии бывших клиентов организации, ведь кто предупрежден, тот вооружен.

«Модерн» представляется как компания, которая занимается электромонтажными, строительно-монтажными работами. Учредителями заявлены братья Ильины – Анатолий и Юрий, а также Щибря Владимир Григорьевич. Эти люди занимаются поиском новых жертв. Завлекают обещаниями сделать работу на высоком уровне, в короткие сроки, за минимальные цены. Когда клиент согласен сотрудничать, к нему приезжает Коростышевский Роман Иссакович (1961 года рождения), который курирует установку, при этом рассказывает о высоком качестве используемых деталей. На самом деле, выяснилось, что мошенники используют б/у инструменты, которые представляют как новые. Даже, если работы проводятся с новыми деталями, Коростышевский следит за тем, чтобы установка была выполнена некорректно. Результат – все работает минимальный срок, а далее выходит из строя.

Далее клиенту могут предложить устранить поломку за небольшую доплату. На все претензии отвечают, что такая ситуация сложилась благодаря самому клиенту, который некорректно пользовался техникой. Доказать что-либо со стороны клиента невозможно, мошенники работают очень слаженно, каждый отвечает за свой участок работы. Поэтому складывается неравномерная ситуация, когда с одной стороны жертва, а другой – целая команда аферистов.

Жертвы компании «Модерн» объединяются, ведь вместе доказать свою правоту и вывести мошенников на чистую воду гораздо легче. Если Вы также числитесь в списке бывших клиентов, напишите заявление в правоохранительные органы, официальные данные ООО «Модерн» - ИНН 7810126526; КПП 781001001; ОГРН 1037821055876; ОКПО 47928821 – регистрация от 14 октября 1997 года. Связаться с Ильиным Анатолием Авенирович можно по телефону – 79119204317, электронная почта: t941@mail.ru, anat38493@ramabler.ru.