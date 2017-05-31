Edupay.ru - партнерская программа по курсам похудения и диетологии.

Отправлено Сегодня, 07:42

Здравствуйте!

Рады сообщить о запуске партнерской программы EDUPAY.RU.

Мы специализируемся на дистанционном обучение диетологов, а так же на курсах обучения для людей, страдающих избыточным весом.

Отличное решение для владельцев сайтов/групп с тематическим трафиком.

В настоящее время существует две программы:

1)"КАК СТАТЬ ДИЕТОЛОГОМ"

Данная программа обучения в первую очередь предназначена для тех, кто хочет получить дополнительное образование и в дальнейшем зарабатывать на этом.

Она подходит для врачей, фитнес-инструкторов, массажистов и тд. Рекомендуем работать именно с этой целевой аудиторией.

Стандартные тарифы: 4900р, 9900р и 19900р

(с возможностью рассрочки платежа для клиента, в связи с этим цена может варьироваться)

Партнерское вознаграждение (за оплаченный счет) - 30%

2)"КАК ПОХУДЕТЬ"

Данная программа обучения предназначена для людей страдающих избыточным весом, это в основном женщины у которых не получается похудеть и они идут на курс обучения чтобы все таки разобраться в питание.

Рекомендуем работать с трафиком по похудению, диетам.

Стандартные тарифы: 4900р, 9900р и 19900р

(с возможностью рассрочки платежа для клиента, в связи с этим цена может варьироваться)

Партнерское вознаграждение (за оплаченный счет) - 30%

Для кого это подходит:

1) Вебмастерам

Блоггерам, владельцам групп в социальных сетях, владельцам тематических сайтов и т.п.

2) Арбитражникам

Яндекс директ, GoogleAdWords, тизерые сети, соц. сети и пр.

Что мы можем предложить Вам:

• Высокий % отчислений 30-40% от продажи.

• Еженедельные выплаты или по запросу от 100р.

• Мы готовы изготовить рекламные материалы для Вас индивидуально.

Как это работает:

• Для всех пользователей предусмотрена регистрация на бесплатный вебинар, рассказывающий о курсе в целом.

• Далее клиенту выписывается счет на оплату в зависимости от выбранного тарифа и после оплаты он проходит курс обучения.

• Вы будете получать доход с любых продаж пожизненно с каждого прикрепленного клиента.

• Пользователям, которые не готовы оплатить весь курс сразу, предоставляется скидка и рассрочка платежа для максимальной монетизации трафика.

• Регулярные вебинары, которые приводят к дополнительным продажам.

Запрещены: Adult-трафик, СПАМ и мотивированный трафик.

Ссылка на промо баннеры .

Регистрация EDUPAY.RU

Скрины наших партнеров,размещены с разрешения владельцев аккаунтов:

Проект абсолютно легальный,никаких фейковых курсов.Рекомендую всем у кого есть,тематические сайты,группы и тем кто умеет профессионально арбитражить трафиком.