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Edupay.ru - партнерская программа по курсам похудения и диетологии.

Автор темы EduPay, Сегодня, 07:42

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#1 EduPay

EduPay

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Отправлено Сегодня, 07:42

Здравствуйте!     
                   
Рады сообщить о запуске партнерской программы EDUPAY.RU.
 
Мы специализируемся на дистанционном обучение диетологов, а так же на курсах обучения для людей, страдающих избыточным весом. 
Отличное решение для владельцев сайтов/групп с  тематическим трафиком.
 
В настоящее время существует две программы:
 
1)"КАК СТАТЬ ДИЕТОЛОГОМ"
Данная программа обучения в первую очередь предназначена для тех, кто хочет получить дополнительное образование и в дальнейшем зарабатывать на этом. 
Она подходит для врачей, фитнес-инструкторов, массажистов и тд. Рекомендуем работать именно с этой целевой аудиторией.
 
Стандартные тарифы: 4900р, 9900р и 19900р
(с возможностью рассрочки платежа для клиента, в связи с этим цена может  варьироваться)
Партнерское вознаграждение (за оплаченный счет) - 30%
 
2)"КАК ПОХУДЕТЬ"
Данная программа обучения предназначена для людей страдающих избыточным весом, это в основном женщины у которых не получается похудеть и они идут на курс обучения чтобы все таки разобраться в питание. 
Рекомендуем работать с трафиком по похудению, диетам.
 
Стандартные тарифы: 4900р, 9900р и 19900р
(с возможностью рассрочки платежа для клиента, в связи с этим цена может  варьироваться)
Партнерское вознаграждение (за оплаченный счет) - 30%
 
Для кого это подходит:
1) Вебмастерам
Блоггерам, владельцам групп в социальных сетях, владельцам тематических сайтов и т.п. 
2) Арбитражникам
Яндекс директ, GoogleAdWords, тизерые сети, соц. сети и пр.
 
 
Что мы можем предложить Вам:
• Высокий % отчислений 30-40% от продажи.
• Еженедельные выплаты или по запросу от 100р.
• Мы готовы изготовить рекламные материалы для Вас индивидуально.
 
Как это работает:
• Для всех пользователей предусмотрена регистрация на бесплатный вебинар, рассказывающий о курсе в целом.
• Далее клиенту выписывается счет на оплату в зависимости от выбранного тарифа и после оплаты он проходит курс обучения. 
• Вы будете получать доход с любых продаж пожизненно с каждого прикрепленного клиента. 
• Пользователям, которые не готовы оплатить весь курс сразу, предоставляется скидка и рассрочка платежа для максимальной монетизации трафика. 
• Регулярные вебинары, которые приводят к дополнительным продажам.
 
Запрещены: Adult-трафик, СПАМ и мотивированный трафик.
 
Ссылка на промо баннеры .
 
Наши контакты Skype: support@edupay.ru   Mail: support@edupay.ru
 
                                             

Регистрация  EDUPAY.RU

 

Скрины наших партнеров,размещены с разрешения владельцев аккаунтов:

 

abjcu.png

 

Проект абсолютно легальный,никаких фейковых курсов.Рекомендую всем у кого есть,тематические сайты,группы и тем кто умеет профессионально арбитражить трафиком.

 

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