Наполнение форумов и написание отзывов-Биржа комментариев GdePost

Приветствую вас уважаемые работодатели, владельцы форумов, сайтов и интернет магазинов, лендингов.
Мы профессиональная команда постеров. На рынке постинговых услуг мы работаем с 2009 года.
Имеем в своем штате опытных авторов/исполнителей.
В связи с возрастающим спросом на наши услуги по написанию комментариев, отзывов, наполнению форумов, нами было принято решение создать свой собственный сервис комментариев, которому дали название GdePost - биржа комментариев и отзывов https://gdepost.com/
Возможности нашего сервиса:
- Написание комментариев на ваши форумы и сайты:
- Создание тем на форумах:
- Отзывы для товаров и услуг на ваших площадках:
- Отзывы на сайте-отзовиках:
- Комментарий в соцсетях VK, OK, FB, Twitter, Youtube:
- Комментарий в блогах liveinternet/livejournal:
- Размещение поста со ссылкой:
- Размещение комментария с упоминанием бренда.
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При создании проекта, есть гибкие настройки по бюджету, ограничениям и лимитам.
Пример создания проекта по написанию комментариев на форум:
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Подробнее обо всех возможностях можно ознакомиться по ссылке https://gdepost.com/about
Какие цены в системе?
- Цены от 6 рублей (100зн/бп) на "Универсальный постинг"
- Цены от 120 рублей (100зн/бп) на "Краудмаркетинг"
Все цены, которые существуют в системе можно увидеть https://gdepost.com/price
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Какой минимальный заказ в бирже?
Минимального и максимального заказа нет.
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Что мы не делаем?
Не занимаемся накруткой лайков, друзей и.т.д. В социальных сетях.
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Есть ли партнерская программа?
Да, есть.
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Воспользовавшись нашей Биржей комментариев GdePost, вы получаете:
- Уникальные комментарии на свои форумы и блоги
- Регистрацию участников
- Естественные отзывы
- Интересные темы
- Узнаваемость бренда
и многое другое.
Зарегистрироваться и купить комментарии https://gdepost.com/
Контакты:
По финансовым вопросам:
PR-менеджер:
Telegram: @pr_gdepost
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Тех-поддержка:
Telegram: @gdepost
Вы так же можете связаться с нами написав на почту, которая указана https://gdepost.com/contact или отправив письмо, нажав кнопку "связаться с нами" и заполнив контактную форму.
С уважением,
команда GdePost.com
P.s Если у вас есть вопросы, пожалуйста, пишите по удобным для вас контактам, которые указаны выше.