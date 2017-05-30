Наполнение форумов и написание отзывов-Биржа комментариев GdePost

Отправлено Вчера, 16:13

Приветствую вас уважаемые работодатели, владельцы форумов, сайтов и интернет магазинов, лендингов.

Мы профессиональная команда постеров. На рынке постинговых услуг мы работаем с 2009 года.

Имеем в своем штате опытных авторов/исполнителей.

В связи с возрастающим спросом на наши услуги по написанию комментариев, отзывов, наполнению форумов, нами было принято решение создать свой собственный сервис комментариев, которому дали название GdePost - биржа комментариев и отзывов https://gdepost.com/

Возможности нашего сервиса:

Написание комментариев на ваши форумы и сайты:

Создание тем на форумах:

Отзывы для товаров и услуг на ваших площадках:

Отзывы на сайте-отзовиках:

Комментарий в соцсетях VK, OK, FB, Twitter, Youtube:

Комментарий в блогах liveinternet/livejournal:

Размещение поста со ссылкой:

Размещение комментария с упоминанием бренда.

_____________________________________________________________________________________

При создании проекта, есть гибкие настройки по бюджету, ограничениям и лимитам.

Пример создания проекта по написанию комментариев на форум:

_____________________________________________________________________________________

Подробнее обо всех возможностях можно ознакомиться по ссылке https://gdepost.com/about

Какие цены в системе?

Цены от 6 рублей (100зн/бп) на "Универсальный постинг"

Цены от 120 рублей (100зн/бп) на "Краудмаркетинг"

Все цены, которые существуют в системе можно увидеть https://gdepost.com/price

_____________________________________________________________________________________

Какой минимальный заказ в бирже?

Минимального и максимального заказа нет.

_____________________________________________________________________________________

Что мы не делаем?

Не занимаемся накруткой лайков, друзей и.т.д. В социальных сетях.

_____________________________________________________________________________________

Есть ли партнерская программа?

Да, есть.

_____________________________________________________________________________________

Воспользовавшись нашей Биржей комментариев GdePost, вы получаете:

Уникальные комментарии на свои форумы и блоги

Регистрацию участников

Естественные отзывы

Интересные темы

Узнаваемость бренда

и многое другое.

Зарегистрироваться и купить комментарии https://gdepost.com/

Контакты:

По финансовым вопросам:

PR-менеджер:

Telegram: @pr_gdepost

_____________________________________________________________________________________

Тех-поддержка:

Telegram: @gdepost

Вы так же можете связаться с нами написав на почту, которая указана https://gdepost.com/contact или отправив письмо, нажав кнопку "связаться с нами" и заполнив контактную форму.

С уважением,

команда GdePost.com

P.s Если у вас есть вопросы, пожалуйста, пишите по удобным для вас контактам, которые указаны выше.