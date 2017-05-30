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Наполнение форумов и написание отзывов-Биржа комментариев GdePost

Автор темы Amugos, Вчера, 16:13

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#1 Amugos

Amugos

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Отправлено Вчера, 16:13

Приветствую вас уважаемые работодатели, владельцы форумов, сайтов и интернет магазинов, лендингов.
 
Мы профессиональная команда постеров.  На рынке постинговых услуг мы работаем с 2009 года. 
Имеем в своем штате опытных авторов/исполнителей.
 
В связи с возрастающим спросом на наши услуги по написанию комментариев, отзывов, наполнению форумов, нами было принято решение создать свой собственный сервис комментариев, которому дали название GdePost - биржа комментариев и отзывов https://gdepost.com/
 
Возможности нашего сервиса:
 
  • Написание комментариев на ваши форумы и сайты:
  • Создание тем на форумах:
  • Отзывы для товаров и услуг на ваших площадках:
  • Отзывы на сайте-отзовиках:
  • Комментарий в соцсетях VK, OK, FB, Twitter, Youtube:
  • Комментарий в блогах liveinternet/livejournal:
  • Размещение поста со ссылкой:
  • Размещение комментария с упоминанием бренда.
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При создании проекта, есть гибкие настройки по бюджету, ограничениям и лимитам.
Пример создания проекта по написанию комментариев на форум:
 
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Подробнее обо всех возможностях можно ознакомиться по ссылке https://gdepost.com/about
 
Какие цены в системе?
 
  • Цены от 6 рублей (100зн/бп) на "Универсальный постинг"
  • Цены от 120 рублей (100зн/бп) на "Краудмаркетинг" 
 
Все цены, которые существуют в системе можно увидеть https://gdepost.com/price
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Какой минимальный заказ в бирже?
 
Минимального и максимального заказа нет. 
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Что мы не делаем?
 
Не занимаемся накруткой лайков, друзей и.т.д. В социальных сетях.
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Есть ли партнерская программа?
 
Да, есть.
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Воспользовавшись нашей Биржей комментариев GdePost, вы получаете:
 
  • Уникальные комментарии на свои форумы и блоги 
  • Регистрацию участников  
  • Естественные отзывы 
  • Интересные темы  
  • Узнаваемость бренда
 
и многое другое.
 
Зарегистрироваться и купить комментарии https://gdepost.com/
 
Контакты:
По финансовым вопросам:
PR-менеджер: 
Telegram: @pr_gdepost
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Тех-поддержка: 
Telegram: @gdepost
Вы так же можете связаться с нами написав на почту, которая указана https://gdepost.com/contact или отправив письмо, нажав кнопку "связаться с нами" и заполнив контактную форму.
 
С уважением,
команда GdePost.com
 
P.s Если у вас есть вопросы, пожалуйста, пишите по удобным для вас контактам, которые указаны выше.

 


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