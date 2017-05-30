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Замена переднего бампера

Автор темы Kardos, Сегодня, 14:06

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#1 Kardos

Kardos

    Новичок

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  • Pip
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Обычный

Отправлено Сегодня, 14:06

Планирую сделать здесь замену переднего бампера: ссылочка.

Кто посоветует этот автосервис или может дадите телефон другого мастера?

Буду благодарен за отзывы и адреса)


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