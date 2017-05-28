Письмо от соискателя

Отправлено Вчера, 21:03

Уважаемый работодатель!



Сегодня утром, просматривая почту, я обнаружил Ваше письмо, уведомляющее меня о невозможности приёма меня на работу в Вашу компанию. Я внимательно изучил Ваш ответ и с сожалением должен сообщить, что в настоящее время не имею возможности принять Ваш отказ.



В течение последних месяцев мною было получено множество отказов в трудоустройстве, поэтому, как Вы понимаете, у меня имеется широкий выбор, но удовлетворить их все я, к сожалению, не могу.



Несмотря на Ваш богатый опыт и квалификацию в области отбора персонала, я вынужден констатировать, что данный отказ слабо аргументирован и противоречит моим интересам, кроме того, он никоим образом не соответствует моим планам на ближайшее будущее.



Исходя из вышеизложенного, я считаю необходимым приступить к своим обязанностям в Вашей компании, начиная со следующей недели.



Уверен, что под моим руководством, компания выйдет на принципиально новый этап развития и достигнет небывалых успехов в завоевании новых рынков.



Прошу в кратчайшие сроки подготовить соответствующие документы о моём назначении и привести размер моей заработной платы в соответствие с моими ожиданиями. Вопрос о бонусах и 13-й зарплате будет решаться в рабочем порядке.



Напоминаю Вам, что Ваш испытательный срок – 3 месяца, по истечении которых мною будет принято окончательное решение, стоит ли продолжать работать в Вашей компании.



Если же все мои требования не будут соблюдены, я буду вынужден вернуться к рассмотрению отказов Ваших конкурентов (с)