Перейти к содержимому

Фотография

Письмо от соискателя

Автор темы Svetlana Presnyakova, Вчера, 21:03

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 Svetlana Presnyakova

Svetlana Presnyakova

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 3 сообщений
2
Обычный
  • Страна, Город:
    Россия, Москва
  • Пол:Женщина

Отправлено Вчера, 21:03

Уважаемый работодатель!

Сегодня утром, просматривая почту, я обнаружил Ваше письмо, уведомляющее меня о невозможности приёма меня на работу в Вашу компанию. Я внимательно изучил Ваш ответ и с сожалением должен сообщить, что в настоящее время не имею возможности принять Ваш отказ. 

В течение последних месяцев мною было получено множество отказов в трудоустройстве, поэтому, как Вы понимаете, у меня имеется широкий выбор, но удовлетворить их все я, к сожалению, не могу.

Несмотря на Ваш богатый опыт и квалификацию в области отбора персонала, я вынужден констатировать, что данный отказ слабо аргументирован и противоречит моим интересам, кроме того, он никоим образом не соответствует моим планам на ближайшее будущее.

Исходя из вышеизложенного, я считаю необходимым приступить к своим обязанностям в Вашей компании, начиная со следующей недели.

Уверен, что под моим руководством, компания выйдет на принципиально новый этап развития и достигнет небывалых успехов в завоевании новых рынков.

Прошу в кратчайшие сроки подготовить соответствующие документы о моём назначении и привести размер моей заработной платы в соответствие с моими ожиданиями. Вопрос о бонусах и 13-й зарплате будет решаться в рабочем порядке.

Напоминаю Вам, что Ваш испытательный срок – 3 месяца, по истечении которых мною будет принято окончательное решение, стоит ли продолжать работать в Вашей компании.

Если же все мои требования не будут соблюдены, я буду вынужден вернуться к рассмотрению отказов Ваших конкурентов (с)

 


  • 1
На правах рекламы

Обратно в Юмор


Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. Разное...
  3. Юмор
  4. Правила форума