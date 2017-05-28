Всем привет. Начал заниматься набором базы подписчиков на сендпульсе и столкнулся с тем что только 62% подписчиков активируют подписку на рассылку. Проверял на свои ящики, все приходит в инбокс. Считается ли это нормой и какие показатели у вас?
Процент подтверждения подписки
#2
Отправлено Сегодня, 10:54
Такое вполне может происходить, если учитывать три фактора:
1) Целевая аудитория. Если это, например, пенсионеры, бухгалтеры или прочие блондинки, то вполне вероятно само по себе. Лечение - подробное объяснение не только при подписке но и на всех этапах, что именно нужно сделать. Крупными буквами.
2) Отсутствие объяснения на всех этапах, как именно протекает процесс подписки. Люди могут быть совсем не тупыми, но заняты своими мыслями, им догадываться о чём-то неочевидном просто некогда. Объяснялово должно быть и в письмах, и на сервере. Кратким и доходчивым.
3) Технические факторы - либо Вы, либо сервис где-то накосячил со ссылками подтверждения или репутацией сервера, и URL подтверждения элементарно, например, не работают с каких-то айпишников юзеров (в силу межсерверного бана). Разумеется, это только одно предположение, сделанное навскидку - такие вещи принято проверять с айпишников разных стран через прокси или Тор. Технических причин может быть несколько - тестить надо
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#6
Отправлено Сегодня, 11:52
Плюс ещё нельзя исключать фактор ботов.
Про источник трафика на страницу подписки Вы ничего не говорите.
Если он с какого-то нанятого ресурса (платный), то исполнитель мог пустить ботов - лишь бы в отчёте фигурировали цифры переходов. В итоге переходы на страницу подписки есть, а подтверждений нет - ибо боты этой премудрости не обучены.
Это тоже проверяйте - в первую очередь по айпишникам трафика на страницу подписки.
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#7
Отправлено Сегодня, 12:00
62%, как-то не очень хороший результат, назвал бы его чуть ниже среднего, около того. В теме заработка в сети, подтверждение подписки в пределах 80% (траф с яндекс диеркта).
А каким сервисом рассылок ты пользуешься? может в этом дело...
Плюс ещё нельзя исключать фактор ботов.
Про источник трафика на страницу подписки Вы ничего не говорите.
Если он с какого-то нанятого ресурса (платный), то исполнитель мог пустить ботов - лишь бы в отчёте фигурировали цифры переходов. В итоге переходы на страницу подписки есть, а подтверждений нет - ибо боты этой премудрости не обучены.
Это тоже проверяйте - в первую очередь по айпишникам трафика на страницу подписки.
Трафик с ЯД РСЯ, целевой.
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#9
Отправлено Сегодня, 12:12
Трафик с ЯД РСЯ, целевой.
Если целевые клиенты не те, о которых я уже написал, тогда смотрите всё остальное, о чём я ранее уже написал.
Кстати, сам по себе сервис рассылок имеет малое значение - дело может быть в репутации его серверов.
Это вещь непостоянная на всех сервисах рассылок - кто-то пустил с сервера спам, и репутация улетела, начались межсерверные баны.
В результате, например, ко мне письма с сервера приходят, и я могу подтвердить подписку, а к Вам приходят, но подтвердить не можете.
Ну, это к примеру, не воспринимайте буквально
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#13
Отправлено Сегодня, 16:07
Опять же в теме заработка в интернете: средняя конверсия 35-40%. Стоимость, если мне нужно много подписчиков, то 30 рублей, если мало, то 15 рублей, то есть, чем выше стоимость клика, тем больше трафика, и выше стоимость подписчика, и наоборот.
P.s. они все читают, но молчат.
Сообщение отредактировал .:Алексей:.: Сегодня, 16:07
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