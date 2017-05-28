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Процент подтверждения подписки

Автор темы roben, Сегодня, 10:39

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Сообщений в теме: 12

#1 roben

roben

    Свой человек

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Очень хороший
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Отправлено Сегодня, 10:39

Всем привет. Начал заниматься набором базы подписчиков на сендпульсе и столкнулся с тем что только 62% подписчиков активируют подписку на рассылку. Проверял на свои ящики, все приходит в инбокс. Считается ли это нормой и какие показатели у вас?


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#2 Asdfg

Asdfg

    Ученик

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2
Обычный

Отправлено Сегодня, 10:54

Такое вполне может происходить, если учитывать три фактора:

 

1) Целевая аудитория. Если это, например, пенсионеры, бухгалтеры или прочие блондинки, то вполне вероятно само по себе. Лечение - подробное объяснение не только при подписке но и на всех этапах, что именно нужно сделать. Крупными буквами.

 

2) Отсутствие объяснения на всех этапах, как именно протекает процесс подписки. Люди могут быть совсем не тупыми, но заняты своими мыслями, им догадываться о чём-то неочевидном просто некогда. Объяснялово должно быть и в письмах, и на сервере. Кратким и доходчивым.

 

3) Технические факторы - либо Вы, либо сервис где-то накосячил со ссылками подтверждения или репутацией сервера, и URL подтверждения элементарно, например, не работают с каких-то айпишников юзеров (в силу межсерверного бана). Разумеется, это только одно предположение, сделанное навскидку - такие вещи принято проверять с айпишников разных стран через прокси или Тор. Технических причин может быть несколько - тестить надо :)


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#3 roben

roben

    Свой человек

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Очень хороший
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Отправлено Сегодня, 11:11

После подписки человек сразу попадает на страницу где ему объясняют как ее подтвердить.


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#4 Asdfg

Asdfg

    Ученик

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  • 14 сообщений
2
Обычный

Отправлено Сегодня, 11:42

Вопрос не в том, объясняют или нет, а в том, КАК это сделано. Объяснять надо так, чтобы даже клиническому идиоту было всё понятно. И при этом кратко.

Плюс не исключайте остальные факторы.


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#5 .:Алексей:.

.:Алексей:.

    Я слежу за тобой ><

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Очень хороший
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Отправлено Сегодня, 11:49

62%, как-то не очень хороший результат, назвал бы его чуть ниже среднего, около того. В теме заработка в сети, подтверждение подписки в пределах 80% (траф с яндекс диеркта).


Сообщение отредактировал .:Алексей:.: Сегодня, 11:54

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#6 Asdfg

Asdfg

    Ученик

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  • 14 сообщений
2
Обычный

Отправлено Сегодня, 11:52

Плюс ещё нельзя исключать фактор ботов.

Про источник трафика на страницу подписки Вы ничего не говорите.

Если он с какого-то нанятого ресурса (платный), то исполнитель мог пустить ботов - лишь бы в отчёте фигурировали цифры переходов. В итоге переходы на страницу подписки есть, а подтверждений нет - ибо боты этой премудрости не обучены.

Это тоже проверяйте - в первую очередь по айпишникам трафика на страницу подписки.


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#7 roben

roben

    Свой человек

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Очень хороший
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Отправлено Сегодня, 12:00

 

62%, как-то не очень хороший результат, назвал бы его чуть ниже среднего, около того. В теме заработка в сети, подтверждение подписки в пределах 80% (траф с яндекс диеркта).

 

 

 

А каким сервисом рассылок ты пользуешься? может в этом дело...

 

Плюс ещё нельзя исключать фактор ботов.

Про источник трафика на страницу подписки Вы ничего не говорите.

Если он с какого-то нанятого ресурса (платный), то исполнитель мог пустить ботов - лишь бы в отчёте фигурировали цифры переходов. В итоге переходы на страницу подписки есть, а подтверждений нет - ибо боты этой премудрости не обучены.

Это тоже проверяйте - в первую очередь по айпишникам трафика на страницу подписки.

 

Трафик с ЯД РСЯ, целевой.


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#8 .:Алексей:.

.:Алексей:.

    Я слежу за тобой ><

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Очень хороший
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Отправлено Сегодня, 12:11

А каким сервисом рассылок ты пользуешься? может в этом дело...

 

Джаст ))))))))))))))) 


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#9 Asdfg

Asdfg

    Ученик

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2
Обычный

Отправлено Сегодня, 12:12

 

Трафик с ЯД РСЯ, целевой.

 

Если целевые клиенты не те, о которых я уже написал, тогда смотрите всё остальное, о чём я ранее уже написал.

Кстати, сам по себе сервис рассылок имеет малое значение - дело может быть в репутации его серверов.

Это вещь непостоянная на всех сервисах рассылок - кто-то пустил с сервера спам, и репутация улетела, начались межсерверные баны.

В результате, например, ко мне письма с сервера приходят, и я могу подтвердить подписку, а к Вам приходят, но подтвердить не можете.

Ну, это к примеру, не воспринимайте буквально :)


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#10 roben

roben

    Свой человек

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Отправлено Сегодня, 12:33

 

Джаст ))))))))))))))) 

 

 

Мне один человек говорил что у него там 85% активации, попробую джаст тоже.


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#11 .:Алексей:.

.:Алексей:.

    Я слежу за тобой ><

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  • 1 728 сообщений
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Очень хороший
  • Страна, Город:
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Отправлено Сегодня, 13:05

Мне один человек говорил что у него там 85% активации, попробую джаст тоже.

 

1000 рублей в месяц, письма доходят, пока каких-то минусов не заметил. Да иногда глючит, например не мог оплатить тариф))))


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#12 roben

roben

    Свой человек

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Очень хороший
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Отправлено Сегодня, 13:39

Мне чисто для подписки нужен) Еще вопрос, какая у вас средняя конверсия подписной страницы и какая стоимость подписчика?

Хотя бы от 2х людей услышать ответы, больше наверное тут никого не осталось)


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#13 .:Алексей:.

.:Алексей:.

    Я слежу за тобой ><

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Очень хороший
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Отправлено Сегодня, 16:07

Опять же в теме заработка в интернете: средняя конверсия 35-40%. Стоимость, если мне нужно много подписчиков, то 30 рублей, если мало, то 15 рублей, то есть, чем выше стоимость клика, тем больше трафика, и выше стоимость подписчика, и наоборот.

 

P.s. они все читают, но молчат. 


Сообщение отредактировал .:Алексей:.: Сегодня, 16:07

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