Процент подтверждения подписки

Отправлено Сегодня, 10:54

Такое вполне может происходить, если учитывать три фактора:

1) Целевая аудитория. Если это, например, пенсионеры, бухгалтеры или прочие блондинки, то вполне вероятно само по себе. Лечение - подробное объяснение не только при подписке но и на всех этапах, что именно нужно сделать. Крупными буквами.

2) Отсутствие объяснения на всех этапах, как именно протекает процесс подписки. Люди могут быть совсем не тупыми, но заняты своими мыслями, им догадываться о чём-то неочевидном просто некогда. Объяснялово должно быть и в письмах, и на сервере. Кратким и доходчивым.

3) Технические факторы - либо Вы, либо сервис где-то накосячил со ссылками подтверждения или репутацией сервера, и URL подтверждения элементарно, например, не работают с каких-то айпишников юзеров (в силу межсерверного бана). Разумеется, это только одно предположение, сделанное навскидку - такие вещи принято проверять с айпишников разных стран через прокси или Тор. Технических причин может быть несколько - тестить надо