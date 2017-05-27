Биржа рекламы в рассылках и в социальных сетях

Отправлено Вчера, 20:32

Биржа email рассылок приглашает рекламодателей и владельцев email баз заключать на своей платформе взаимовыгодные сделки по размещению рекламы в рассылках.

Биржа успешно работает уже год и выступает финaнсoвым гарантом совершаемых сделок.

Нет нужды в сложных и утомительных поисках партнера на размещение рекламы в рассылке.

Достаточно зарегистрироваться на бирже и дождаться подходящей заявки.



Недавно биржа стала ещё и мультиканальной.

Это означает, что появилась возможность размещать рекламу не только в email базах, но и в самых популярных социальных сетях: facebook, vkontakte, instagram, youtube, twitter.

Очень удобно реализовывать свои потребности по размещению рекламы одновременно в нескольких каналах в одном интерфейсе.

Уже сейчас Вы можете начать работу в нескольких направлениях, зарегистрировавшись на бирже.