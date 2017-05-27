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Биржа рекламы в рассылках и в социальных сетях

Автор темы lingvista, Вчера, 20:32
биржа рекламы дать рекламу реклама в социальных сетях реклама в рассылках владельцам email баз

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#1 lingvista

lingvista

    Коммерсант

  • Киберсанты
  • PipPipPipPip
  • 161 сообщений
54
Очень хороший
  • Пол:Женщина

Отправлено Вчера, 20:32

Биржа email рассылок приглашает рекламодателей и владельцев email баз заключать на своей платформе взаимовыгодные сделки по размещению рекламы в рассылках.

 

Биржа успешно работает уже год и выступает финaнсoвым гарантом совершаемых сделок.
Нет нужды в сложных и утомительных поисках партнера на размещение рекламы в рассылке.
Достаточно зарегистрироваться на бирже и дождаться подходящей заявки.
 
Недавно биржа стала ещё и мультиканальной.
Это означает, что появилась возможность размещать рекламу не только в email базах, но и в самых популярных социальных сетях: facebook, vkontakte, instagram, youtube, twitter.

 

Очень удобно  реализовывать свои потребности по размещению рекламы одновременно в нескольких каналах в одном интерфейсе.
Уже сейчас Вы можете начать работу в нескольких направлениях, зарегистрировавшись на бирже.

 


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Биржа рекламы в рассылках и в социальных сетях

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