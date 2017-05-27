Крауд маркетинг - эффективное продвижение вашего сайта

Добрый день!

Предлагаю вам воспользоваться услугами крауд-маркетинга от сервиса top-crowd.com



Кому мы будем полезны:



- SEO-специалистам;

- Интернет-магазинам;

- Владельцам сайтов;

- Веб-студиям и рекламным агентствам;

- Сфере услуг.

Крауд-ссылки помогут получить целевой трафик на ваш сайт, увеличить узнаваемость вашего бренда (компании, товаров), повысить показатели вашего ресурса, то есть эффективно привлечь внимание потенциальных клиентов.

Наш сервис обладает большой базой площадок. Все комментарии пишутся копирайтерами с опытом работы и только в актуальных обсуждениях, учитывая такие факторы, как регион продвижения, релевантность и тематика площадки, а также ее показатели (ТИЦ, траст, посещаемость и т.д.).

Стоимость:

Пост с активной (кликабельной) ссылкой - 2,5 $

Пост с неактивной ссылкой - 1,5 $

Упоминание названия вашего товара/компании - 1 $

Контакты:

e-mail: info@top-crowd.com

skype: top-crowd