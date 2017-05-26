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Обратная форма «Консультация Онлайн» по Акции.

Автор темы master284, Сегодня, 07:43

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#1 master284

master284

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Отправлено Сегодня, 07:43

Вы хотите иметь свою собственную страничку в интернет  для  решения много целевых задач, оборудованной персональной формой обратной связи от Андрея Попова бесплатно?

 

Тогда  пройдите по этому адресу   http://infookno.ru/00/ и протестируйте работоспособность  обратной формы.

 

Фишка в том, что вам не нужен никакой почтовый сервис, имея только эту форму и возможность закинуть всего одну папку на какой либо хостинг.

 

Отреагировать на вашу тестовую проверочную заявку могу только утром, либо вечером.

 

Андрей, 26 мая, 2017 г.

 

 


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