Обратная форма «Консультация Онлайн» по Акции.

Вы хотите иметь свою собственную страничку в интернет для решения много целевых задач, оборудованной персональной формой обратной связи от Андрея Попова бесплатно?
Тогда пройдите по этому адресу http://infookno.ru/00/ и протестируйте работоспособность обратной формы.
Фишка в том, что вам не нужен никакой почтовый сервис, имея только эту форму и возможность закинуть всего одну папку на какой либо хостинг.
Отреагировать на вашу тестовую проверочную заявку могу только утром, либо вечером.
Андрей, 26 мая, 2017 г.