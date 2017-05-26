Обратная форма «Консультация Онлайн» по Акции.

Отправлено Сегодня, 07:43

Вы хотите иметь свою собственную страничку в интернет для решения много целевых задач, оборудованной персональной формой обратной связи от Андрея Попова бесплатно?

Тогда пройдите по этому адресу http://infookno.ru/00/ и протестируйте работоспособность обратной формы.

Фишка в том, что вам не нужен никакой почтовый сервис, имея только эту форму и возможность закинуть всего одну папку на какой либо хостинг.

Отреагировать на вашу тестовую проверочную заявку могу только утром, либо вечером.

Андрей, 26 мая, 2017 г.