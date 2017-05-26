Xchange.is - Обмен Bitcoin, Perfect Money, Qiwi, Яндекс.Деньги и др.

Отправлено 26 Май 2017 - 04:59

Xchange.is - обменник электронных денег Bitcoin, Perfect Money, Qiwi, Яндекс.Деньги, Payeer и другие.

Банки: Сбербанк, Альфа банк, ВТБ24, Русский стандарт, Авангард, Газпромбанк.











Видео обзор

Средняя скорость выполнения заявки на обмен - 10 минут.

Обменник работает 24 часа в день / 7 дней в неделю / 365 дней в году.

Обмен Биткоина - время выполнения - 1 подтверждение. При отправке биткоин рекомендуем выставить комиссию/плату за транзакцию ориентируясь на таблицу.

Обменник работает с 2012 года.



Официальный сайт: https://xchange.is/

Контакты: Джаббер: jabber@xchange.is

Справочная информация, которая может понадобиться Вам при работе с обменным пунктом xchange.is: https://xchange.is/wiki/