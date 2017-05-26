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Xchange.is - Обмен Bitcoin, Perfect Money, Qiwi, Яндекс.Деньги и др.

Автор темы Romanhik, 26 Май 2017 04:59

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#1 Romanhik

Romanhik

    Ученик

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Обычный

Отправлено 26 Май 2017 - 04:59

Xchange.is - обменник электронных денег Bitcoin, Perfect Money, Qiwi, Яндекс.Деньги, Payeer и другие.
Банки: Сбербанк, Альфа банк, ВТБ24, Русский стандарт, Авангард, Газпромбанк.
 
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Видео обзор 

 

 

Средняя скорость выполнения заявки на обмен - 10 минут.
Обменник работает 24 часа в день / 7 дней в неделю / 365 дней в году.
Обмен Биткоина - время выполнения - 1 подтверждение. При отправке биткоин рекомендуем выставить комиссию/плату за транзакцию ориентируясь на таблицу.
Обменник работает с 2012 года.
 
Официальный сайт: https://xchange.is/
Контакты: Джаббер: jabber@xchange.is
Справочная информация, которая может понадобиться Вам при работе с обменным пунктом xchange.is: https://xchange.is/wiki/


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