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О реакции "творческой интеллигенции" на обыски у Серебренникова...

Автор темы Анатолий Белоусов, Сегодня, 00:10

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#1 Анатолий Белоусов

Анатолий Белоусов

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Очень хороший
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Отправлено Сегодня, 00:10

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Как завыли, как заголосили и заверещали!
Тут и Дуняшка Смирнова (чубайсовская подстилка) в своем ФБ форменную истерику устроила, и Собчачка заголосила своим лошадиным гоготом, и даже артист Миронов на церемонии награждения, картинно, самому Путину письмишко всучил с просьбой от "творческой интеллигенции" не трогать "великого режиссера" (хотя прекрасно мог передать сию писульку и кулуарно, не устраивая из этого спектакля на публику)... 
И т.д., и т.п.
 
Пардон, господа хорошие! Но, я чего-то не понимаю?
А это всё - не те ли самые люди, которые так орали о необходимости борьбы с коррупцией на митингах и болотингах?! 
 
И что же?
Как только власть начала активно, и самое главное -  ПО-НАСТОЯЩЕМУ (а, не симулируя, как это Навальный делает) бороться с этой самой коррупцией, бороться, не взирая на чины и регалии, так тут же все эти борцуны "за всё хорошее и против всего плохого" подняли вой и завопили - "Не троньте"!
 
А ведь всего-то у Серебренникова лишь обыски провели. И поводы для этого – были! 
Никто его не посадил никуда, да и вообще, судя по всему, по делу он пока всего лишь как свидетель проходит...
 
Так что ж это получается?
Либо наша "творческая интеллигенция" хочет бороться с коррупцией как-то выборочно, самую себя относя к классу неприкасаемых и стоящих над Законом (и над "быдлом", надо полагать), любо же она (эта так называемая "творческая интеллигенция") вообще не хочет реальной борьбы с коррупцией, а всего лишь создает видимость такого желания (используя тему борьбы с коррупцией исключительно для самопиара)?!.
 
Нет, честно! Я просто в полном ахуе от этого зоопарка!
И кажется, я уже начинаю понимать репрессии того же Сталина: с такой вот лицемерной, подлой, ставящей себя НАД обществом публикой - иначе нельзя!
В противном случае, прикрываясь высокопарными словесами о борьбе "за всё хорошее и против всего плохого" эти скользкие и лицемерные твари просто разворуют всю страну, развалят ее, себя выделят в некий неприкасаемый "клан избранных", которым можно ВСЁ, а что не растащат сами, то продадут Западу (перед которым так прямодушно пресмыкаются и лебезят)!
 
Нет, ребята «интеллигенты», вы уж либо прекратите эти мерзкие истерики и встаньте на позицию равенства ВСЕХ граждан перед Законом. Либо же, называйте вещи своими именами, а именно – что плевать вам глубоко и на простой народ, и на Закон, и на коррупцию эту пресловутую, и вообще на всё, кроме собственного обогащения и собственной «исключительности».
 
Никогда еще я не испытывал такого отвращения к нашей ПСЕВДО/КВАЗИ-творческой "интеллигенции"!
И никогда еще моя поддержка Путина  и власти не была столь сильной и искренней!

 

 


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