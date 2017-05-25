О реакции "творческой интеллигенции" на обыски у Серебренникова...

Отправлено Сегодня, 00:10





Как завыли, как заголосили и заверещали!

Тут и Дуняшка Смирнова (чубайсовская подстилка) в своем ФБ форменную истерику устроила, и Собчачка заголосила своим лошадиным гоготом, и даже артист Миронов на церемонии награждения, картинно, самому Путину письмишко всучил с просьбой от "творческой интеллигенции" не трогать "великого режиссера" (хотя прекрасно мог передать сию писульку и кулуарно, не устраивая из этого спектакля на публику)...

И т.д., и т.п.

Пардон, господа хорошие! Но, я чего-то не понимаю?

А это всё - не те ли самые люди, которые так орали о необходимости борьбы с коррупцией на митингах и болотингах?!

И что же?

Как только власть начала активно, и самое главное - ПО-НАСТОЯЩЕМУ (а, не симулируя, как это Навальный делает) бороться с этой самой коррупцией, бороться, не взирая на чины и регалии, так тут же все эти борцуны "за всё хорошее и против всего плохого" подняли вой и завопили - "Не троньте"!

А ведь всего-то у Серебренникова лишь обыски провели. И поводы для этого – были!

Никто его не посадил никуда, да и вообще, судя по всему, по делу он пока всего лишь как свидетель проходит...

Так что ж это получается?

Либо наша "творческая интеллигенция" хочет бороться с коррупцией как-то выборочно, самую себя относя к классу неприкасаемых и стоящих над Законом (и над "быдлом", надо полагать), любо же она (эта так называемая "творческая интеллигенция") вообще не хочет реальной борьбы с коррупцией, а всего лишь создает видимость такого желания (используя тему борьбы с коррупцией исключительно для самопиара)?!.

Нет, честно! Я просто в полном ахуе от этого зоопарка!

И кажется, я уже начинаю понимать репрессии того же Сталина: с такой вот лицемерной, подлой, ставящей себя НАД обществом публикой - иначе нельзя!

В противном случае, прикрываясь высокопарными словесами о борьбе "за всё хорошее и против всего плохого" эти скользкие и лицемерные твари просто разворуют всю страну, развалят ее, себя выделят в некий неприкасаемый "клан избранных", которым можно ВСЁ, а что не растащат сами, то продадут Западу (перед которым так прямодушно пресмыкаются и лебезят)!

Нет, ребята «интеллигенты», вы уж либо прекратите эти мерзкие истерики и встаньте на позицию равенства ВСЕХ граждан перед Законом. Либо же, называйте вещи своими именами, а именно – что плевать вам глубоко и на простой народ, и на Закон, и на коррупцию эту пресловутую, и вообще на всё, кроме собственного обогащения и собственной «исключительности».

Никогда еще я не испытывал такого отвращения к нашей ПСЕВДО/КВАЗИ-творческой "интеллигенции"!

И никогда еще моя поддержка Путина и власти не была столь сильной и искренней!