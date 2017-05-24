Есть трафик или умеешь его генерить? Тогда это предложение для тебя!

Партнерская программа тренинг центра MASTERVISION.
Ссылка на условия работы - https://goo.gl/1Fk1l1
Мы проводим курсы по эзотерике, психологии, магии и похожие тематики.
Пример курсов:
http://mastervision.su/aurveda/
http://mastervision.su/regressiya/
Как состоит наша воронка продаж:
1. Попадает на сайт с одним из бесплатных мастер классов (посетитель)
2. Записывается и оставляет маил (подписчик)
3. Проходит мастер класс
4. По итогу мастер классов покупает курс (клиент)
Средняя конверсия из посетителей в подписчики – 50%
Данные аналитики по одному из наших курсов https://yadi.sk/d/9Jpx_Giy3JL7JN
Средняя конверсия из подписчика в клиента – 2%
Ц.А. – женщины 45+ без ума от наших курсов
Если у тебя есть трафик, зарабатывай на нем!
Заполни заявку на участие в партнерской программе https://goo.gl/forms/mM055bJnPlpKs0zx2
И мы проведем с тобой собеседование по скайпу, на котором познакомим со всем поближе!
Остались вопросы? Задавай их нам!
Скайп – vaprosik
Почта – mv.partner.mail@gmail.com