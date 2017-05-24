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Есть трафик или умеешь его генерить? Тогда это предложение для тебя!

Автор темы dtn4ys, Сегодня, 06:57

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#1 dtn4ys

dtn4ys

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Отправлено Сегодня, 06:57

Партнерская программа тренинг центра MASTERVISION.

Ссылка на условия работы - https://goo.gl/1Fk1l1

 

Мы проводим курсы по эзотерике, психологии, магии и похожие тематики.

Пример курсов:

http://mastervision.su/aurveda/

http://mastervision.su/regressiya/

 

Как состоит наша воронка продаж:

1. Попадает на сайт с одним из бесплатных мастер классов (посетитель)

2. Записывается и оставляет маил (подписчик)

3. Проходит мастер класс

4. По итогу мастер классов покупает курс (клиент)

 

Средняя конверсия из посетителей в подписчики – 50%

Данные аналитики по одному из наших курсов https://yadi.sk/d/9Jpx_Giy3JL7JN

Средняя конверсия из подписчика в клиента – 2%

 

Ц.А. – женщины 45+ без ума от наших курсов

Если у тебя есть трафик, зарабатывай на нем!

 

Заполни заявку на участие в партнерской программе https://goo.gl/forms/mM055bJnPlpKs0zx2

И мы проведем с тобой собеседование по скайпу, на котором познакомим со всем поближе!

 

Остались вопросы? Задавай их нам!

Скайп – vaprosik

Почта – mv.partner.mail@gmail.com

 

 


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