Есть трафик или умеешь его генерить? Тогда это предложение для тебя!

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dtn4ys Новичок

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Обычный Отправлено Сегодня, 06:57 Партнерская программа тренинг центра MASTERVISION. Ссылка на условия работы - https://goo.gl/1Fk1l1 Мы проводим курсы по эзотерике, психологии, магии и похожие тематики. Пример курсов: http://mastervision.su/aurveda/ http://mastervision.su/regressiya/ Как состоит наша воронка продаж: 1. Попадает на сайт с одним из бесплатных мастер классов (посетитель) 2. Записывается и оставляет маил (подписчик) 3. Проходит мастер класс 4. По итогу мастер классов покупает курс (клиент) Средняя конверсия из посетителей в подписчики – 50% Данные аналитики по одному из наших курсов https://yadi.sk/d/9Jpx_Giy3JL7JN Средняя конверсия из подписчика в клиента – 2% Ц.А. – женщины 45+ без ума от наших курсов Если у тебя есть трафик, зарабатывай на нем! Заполни заявку на участие в партнерской программе https://goo.gl/forms/mM055bJnPlpKs0zx2 И мы проведем с тобой собеседование по скайпу, на котором познакомим со всем поближе! Остались вопросы? Задавай их нам! Скайп – vaprosik Почта – mv.partner.mail@gmail.com

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