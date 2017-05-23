Партнёрская программа Лаборатории Бизнес кейсов

Отправлено Сегодня, 20:38

Примите приглашение зарабатывать стабильные комиссионные в доходной партнёрской программе.

Партнёрам предлагаются эффективные промо-материалы, быстрая поддержка, ценные подарки... Есть группа в ВК, где оперативно решаются все вопросы. За поддержкой можно обращаться и из кабинета партнёра напрямую.

Важно! Платформа Геткурс позволяет навсегда закрепить за вами покупателей. А покупатели часто приобретают целую линейку инфопродуктов.



На этой неделе в партнерских кабинетах появится мини-курс для начинающих + масса полезных обучающих материалов.

Стандартная схема продаж у партнера выглядит так:

Продвижение бесплатных лид-магнитов. Партнёр приводит подписчиков, которые становятся его "золотым активом". За каждую покупку вы получаете определенный процент.

Первая продажа: недорогой продукт стоимостью 490 рублей. За эту продажу выплачивают партнерам 100% с учетом комиссии платежной системы.

Повторные продажи стоимостью от 14900 до 18900 рублей оплачиваются как 30% от стоимости продукта.

Монетизация трафика обычно происходит через 1-2 недели после регистрации нового пользователя, поэтому не расстраивайтесь, если через 3 дня после запуска рекламной кампании нет результатов - это значит лишь то, что наша воронка продаж все еще "прогревает" клиента.

Выплаты - еженедельно по пятницам.

Присоединяйтесь >>>

Всем высоких комиссионных!



