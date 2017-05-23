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Партнёрская программа Лаборатории Бизнес кейсов

Автор темы lingvista, Сегодня, 20:38
партнёрская программа лаборатория бизнес кейсов евгений ходченков прибыльная партнёрка бизнес

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#1 lingvista

lingvista

    Коммерсант

  • Киберсанты
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  • 160 сообщений
54
Очень хороший
  • Пол:Женщина

Отправлено Сегодня, 20:38

Примите приглашение зарабатывать стабильные комиссионные в доходной партнёрской программе.

 

Партнёрам предлагаются эффективные промо-материалы, быстрая поддержка, ценные подарки... Есть группа в ВК, где оперативно решаются все вопросы. За поддержкой можно обращаться и из кабинета партнёра напрямую.

 

Важно! Платформа Геткурс позволяет навсегда закрепить за вами покупателей. А покупатели часто приобретают целую линейку инфопродуктов.

На этой неделе в партнерских кабинетах появится мини-курс для начинающих + масса полезных обучающих материалов.

 

Стандартная схема продаж у партнера выглядит так:

  • Продвижение бесплатных лид-магнитов. Партнёр приводит подписчиков, которые становятся его "золотым активом". За каждую покупку вы получаете определенный процент.
  • Первая продажа: недорогой продукт стоимостью 490 рублей. За эту продажу выплачивают партнерам 100% с учетом комиссии платежной системы.
  • Повторные продажи стоимостью от 14900 до 18900 рублей оплачиваются как 30% от стоимости продукта.

Монетизация трафика обычно происходит через 1-2 недели после регистрации нового пользователя, поэтому не расстраивайтесь, если через 3 дня после запуска рекламной кампании нет результатов - это значит лишь то, что наша воронка продаж все еще "прогревает" клиента.

 

Выплаты - еженедельно по пятницам.

 

Присоединяйтесь >>>

 

Всем высоких комиссионных!

 

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