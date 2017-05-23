Converto Froce - лучшая партнерка под бинарный траффик!

Благодаря эксклюзивным суперконвертящим воронкам, мы монетизируем траффик на порядок выше чем обычные лендинги.
С Converto-Force вы сможете получать гораздо больше денег за те же объемы траффика как обычно.
Веб-мастера любят конверто за:
· Высокие ставки на траффик - вы зарабатываете больше
· Уникальные эксклюзивные воронки - реально заоблачные уровни конверсии
· Большое количество качественных офферов
· Быстрые выплаты, для ключевых партнеров - индивидуальные условия
· Умный ротатор с 20+ брокерами под бинары - мы монетизируем для вас любые базы
· + Адекватный и всегда на связи тех суппорт - постбеки, АПИ и тд.
· + Полная и детальная статистика и аналитика по источникам трафика для максимальной монетизации
Модели работы: Мы работаем по модели CPA и CPL.
ГЕО:
Немецкие Офферы (СРА $375) - Austria, Belgium, Luxembourg,
Англо Офферы (СРA $375) - Denmark, Finland, Ireland, Netherlands, New Zealand, Norway, Lithuania, Sweden, United Kingdom, Estonia, Australia
Русские Офферы (CPA $200) – FSU (кроме UA)
ТРАФФИК
мы ищем: мы берем все виды траффика (включая мобильный, поп-ап, поп-анкер), кроме - запрещенные виды траффика.
запрещен: Cashback, Дорвей-трафик, Мотивированный трафик, incent, content locking, co-reg, co-sponsor, несовершеннолетние
запрещенные ГЕО - Украина, Израиль, Кипр, США
возраст 21+
ТОП - эксклюзивные офферы и индивидуальные условия для топовых веб-мастеров
РЕГИСТРАЦИЯ в партнерке http://converto-force.com/ref/8x4KZmx4xLVyiq1jGAB3
ВОПРОСЫ, МЕЙЛЕРЫ, БАННЕРЫ - скайп: live:converto-force, емейл: info@converto-force.com, julia@converto-force.com , или здесь, отвечаем оперативно.