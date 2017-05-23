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Converto Froce - лучшая партнерка под бинарный траффик!

Автор темы JulBer, Сегодня, 11:36

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#1 JulBer

JulBer

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Отправлено Сегодня, 11:36

Converto-Force - это партнерская сеть, которая специализируется на Бинарных Опционах и Казино.
 

Благодаря эксклюзивным суперконвертящим воронкаммы монетизируем траффик на порядок выше чем обычные лендинги.

С Converto-Force вы сможете получать гораздо больше денег за те же объемы траффика как обычно.

 

Веб-мастера любят конверто за:

 

·         Высокие ставки на траффиквы зарабатываете больше

·         Уникальные эксклюзивные воронки - реально заоблачные уровни конверсии

·         Большое количество качественных офферов

·         Быстрые выплаты, для ключевых партнеров - индивидуальные условия

·         Умный ротатор с 20+ брокерами под бинары - мы монетизируем для вас любые базы

·         + Адекватный и всегда на связи тех суппорт - постбеки, АПИ и тд.

·         + Полная и детальная статистика и аналитика по источникам трафика для максимальной монетизации

 

Модели работы: Мы работаем по модели CPA и CPL.

 

ГЕО:

 

Немецкие Офферы (СРА $375) - Austria, Belgium, Luxembourg,

Англо Офферы (СРA $375) - Denmark, Finland, Ireland, Netherlands, New Zealand, Norway, Lithuania, Sweden, United Kingdom, Estonia, Australia

Русские Офферы (CPA $200) FSU (кроме  UA)

 

ТРАФФИК

 

 мы ищем: мы берем все виды траффика (включая мобильный, поп-ап, поп-анкер), кроме - запрещенные виды траффика.
 

 запрещен:  Cashback,  Дорвей-трафик, Мотивированный трафик, incent, content locking, co-reg, co-sponsor, несовершеннолетние
 

 запрещенные ГЕОУкраина, Израиль, Кипр, США

 возраст 21+

 

ТОП - эксклюзивные офферы и индивидуальные условия для топовых веб-мастеров

 

 

 

РЕГИСТРАЦИЯ в партнерке http://converto-force.com/ref/8x4KZmx4xLVyiq1jGAB3   

ВОПРОСЫ, МЕЙЛЕРЫ, БАННЕРЫ - скайп: live:converto-forceемейл: info@converto-force.com, julia@converto-force.com , или здесь, отвечаем оперативно.

 

 

 


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