Converto Froce - лучшая партнерка под бинарный траффик!

Отправлено Сегодня, 11:36

Converto-Force - это партнерская сеть, которая специализируется на Бинарных Опционах и Казино.

Благодаря эксклюзивным суперконвертящим воронкам, мы монетизируем траффик на порядок выше чем обычные лендинги.

С Converto-Force вы сможете получать гораздо больше денег за те же объемы траффика как обычно.

Веб-мастера любят конверто за:

· Высокие ставки на траффик - вы зарабатываете больше

· Уникальные эксклюзивные воронки - реально заоблачные уровни конверсии

· Большое количество качественных офферов

· Быстрые выплаты, для ключевых партнеров - индивидуальные условия

· Умный ротатор с 20+ брокерами под бинары - мы монетизируем для вас любые базы

· + Адекватный и всегда на связи тех суппорт - постбеки, АПИ и тд.

· + Полная и детальная статистика и аналитика по источникам трафика для максимальной монетизации

Модели работы: Мы работаем по модели CPA и CPL.

ГЕО:

Немецкие Офферы (СРА $375) - Austria, Belgium, Luxembourg,

Англо Офферы (СРA $375) - Denmark, Finland, Ireland, Netherlands, New Zealand, Norway, Lithuania, Sweden, United Kingdom, Estonia, Australia

Русские Офферы (CPA $200) – FSU (кроме UA)

ТРАФФИК

мы ищем: мы берем все виды траффика (включая мобильный, поп-ап, поп-анкер), кроме - запрещенные виды траффика.



запрещен: Cashback, Дорвей-трафик, Мотивированный трафик, incent, content locking, co-reg, co-sponsor, несовершеннолетние



запрещенные ГЕО - Украина, Израиль, Кипр, США

возраст 21+

ТОП - эксклюзивные офферы и индивидуальные условия для топовых веб-мастеров

РЕГИСТРАЦИЯ в партнерке http://converto-force.com/ref/8x4KZmx4xLVyiq1jGAB3

ВОПРОСЫ, МЕЙЛЕРЫ, БАННЕРЫ - скайп: live:converto-force, емейл: info@converto-force.com, julia@converto-force.com , или здесь, отвечаем оперативно.