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Отдых с Delusso Service - развод?

Автор темы AlexMotor, Сегодня, 11:09

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В теме одно сообщение

#1 AlexMotor

AlexMotor

    Свой человек

  • Киберсанты
  • PipPipPipPipPip
  • 760 сообщений
189
Очень хороший
  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 11:09

Есть в инсте такая страница https://www.instagra...elusso_service/

 

Предлагают туры в разные страны дешево, до 80% скидки. Моя знакомая купила у них тур за ~60к рублей на Мальдивы и сейчас там. Смущает то, что тот отель куда она поехала, стоит >300к на 10 дней с человека на букинге.ком. Плюс билеты, экскурсии. Получается что примерно в 6 раз дешевле.

 

Возникает вопрос: почему так дешево?

 

Напрашивается ответ: это кардеры, которые обналичивают средства с краденых банковских карт иностранцев путем продажи путевок глупеньким девочкам. А ведь если это так, то у них могут быть самые настоящие проблемы с законом.

 

Если это не так, то какие ваши соображения и встречали ли Вы подобные услуги по продаже туров с такими большими скидками, где, когда?

 

 

Я задавал вопрос "почему так дешево" в инсте владельцу страницы, вместо ответа он меня заблокировал. В сети так же полно отрицательных отзывов об этом человеке.

 


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#2 Алексей Шемшурин

Алексей Шемшурин

    Романтик

  • Супермодераторы
  • 14 309 сообщений
6 448
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Москва
  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 11:25

Предлагают туры в разные страны дешево, до 80% скидки.

 

Я бы точно не стал связываться.


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