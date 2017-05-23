Отдых с Delusso Service - развод?

Отправлено Сегодня, 11:09

Есть в инсте такая страница https://www.instagra...elusso_service/

Предлагают туры в разные страны дешево, до 80% скидки. Моя знакомая купила у них тур за ~60к рублей на Мальдивы и сейчас там. Смущает то, что тот отель куда она поехала, стоит >300к на 10 дней с человека на букинге.ком. Плюс билеты, экскурсии. Получается что примерно в 6 раз дешевле.

Возникает вопрос: почему так дешево?

Напрашивается ответ: это кардеры, которые обналичивают средства с краденых банковских карт иностранцев путем продажи путевок глупеньким девочкам. А ведь если это так, то у них могут быть самые настоящие проблемы с законом.

Если это не так, то какие ваши соображения и встречали ли Вы подобные услуги по продаже туров с такими большими скидками, где, когда?

Я задавал вопрос "почему так дешево" в инсте владельцу страницы, вместо ответа он меня заблокировал. В сети так же полно отрицательных отзывов об этом человеке.