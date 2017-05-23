Создание прелендингов (прокладок) - Ищу человека

Отправлено Сегодня, 10:34

Вам нужно будет создавать прелендинги, цель которых реклама какого-либо серенького штучного товара.

Пример, кто не в курсе: http://blogistories..../free/blogauto/

Еще примеры можно найти во всех товарных СРА сетках.

Подобных прелендингов нужно десятки, под разные товары и тематики. Работы много.

Что вам нужно уметь:

1. Верстать (html + css), кросбраузерность (версия для десктопов и мобилок).

2. Искать тематические картинки, фото людей

3. Фотошопить (иногда), рисовать хедеры сайтов/блогов или править имеющиеся

4. Писать тексты и комментарии по моему алгоритму, делая их более убедительными.

5. Плюсом будет знание PHP и JS (но не обязательно).

За 1 прелендинг буду платить до 50$ (предварительно, а дальше посмотрим на результаты вашей работы), если что-либо сделаете не качественно - нужно будет исправлять.