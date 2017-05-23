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Создание прелендингов (прокладок) - Ищу человека

Автор темы AlexMotor, Сегодня, 10:34

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В теме одно сообщение

#1 AlexMotor

AlexMotor

    Свой человек

  • Киберсанты
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  • 760 сообщений
189
Очень хороший
  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 10:34

Вам нужно будет создавать прелендинги, цель которых реклама какого-либо серенького штучного товара.

 

Пример, кто не в курсе: http://blogistories..../free/blogauto/

 

Еще примеры можно найти во всех товарных СРА сетках.

Подобных прелендингов нужно десятки, под разные товары и тематики. Работы много.

 

Что вам нужно уметь:

1. Верстать (html + css), кросбраузерность (версия для десктопов и мобилок).

2. Искать тематические картинки, фото людей

3. Фотошопить (иногда), рисовать хедеры сайтов/блогов или править имеющиеся

4. Писать тексты и комментарии по моему алгоритму, делая их более убедительными.

5. Плюсом будет знание PHP и JS (но не обязательно).

 

За 1 прелендинг буду платить до 50$ (предварительно, а дальше посмотрим на результаты вашей работы), если что-либо сделаете не качественно - нужно будет исправлять.


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#2 Обществовед

Обществовед

    Свой человек

  • Киберсанты
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  • 6 658 сообщений
4 011
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Петербург
  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 12:27

Напишите в личку. Думаю, помогу, если подойду.
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