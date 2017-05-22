Отправлено Вчера, 18:30

Дашин Андрей Валериевич на форексе личность скандально известная. И принесли ему такую известность его жадность к деньгам, подлость и жестокость по отношению к партнерам по бизнесу и конкурентам. О том, что Андрей Дашин мошенник и аферист стало известно давно. Еще в 2010году. Тогда он, будучи директором российского филиала Альпари, пошел на незаконную сделку с нигерийскими террористами с целью отмыть деньги, добытые преступным путем. И провел он эту сделку через Alpari UK, которой управлял на то время его компаньон Андрей Ведихин, тем самым крупно его подставив.

Отзывы о Андрее Дашине тщательно сортируются его командой. Весь негатив зачищается. Кроме того, Андрей Дашин отзывы положительного направления публикует о себе пачками. Такие заказные отзывы о Андрее Дашине направлены на отбеливание его репутации и привлечение клиентов, которые о том, что Андрей Дашин мошенник еще не знают.

Также отзывы о Андрее Дашине не освещают и тех фактов, когда он преступными методами устранял своих партнеров Глеба Петрова и Андрея Ведихина. Людей, которые в далеких 90-х приняли его на работу в дилинговый центр Альпари, назначив на должность председателя наблюдательного совета. А в последствии, сделали его своим компаньоном. Дашин Андрей Валериевич умет быть благодарным. Отблагодарил как смог. Андрей Дашин отзывы о котором не раскрывают даже сотой доли того беспредела, который он устроил по отношению к своим друзьям-партнерам, устранив их от руководства компанией и заставив отказаться от своих долей в бизнесе. Теперь всех, кто знает о его подлой сущности, никакие отзывы о Андрее Дашине, не смогут убедить в том, что он честный и порядочный человек. Какой он, такой у него и бизнес.

Честная конкуренция на форексе – это тоже не его конек. Он устраняет конкурентов грубыми заказными методами. Так была устранена молодая перспективная компания Брокко. Заказные обыски были устроены и в других успешных компаниях.

О том, что Андрей Дашин мошенник и вор он с гордостью цитирует это и сам, рассказывая, как ему хорошо живется на Кипре. А отзывы о Андрее Дашине это подтверждают. Обворовав европейцев после банкротства Лондонского офиса Альпари на 40 000 000ф.с., он купил себе на Кипре гражданство, дорогую недвижимость, яхту и 3 элитных автомобиля! Таким образом, Андрей Дашин отзывы о себе только подтверждает. А отзывы о Андрее Дашине как о богатом человеке, ему только льстят. И совесть его не мучает, что деньги награбленные. Совести у него просто нет!

Есть еще один момент, о котором Андрей Дашин отзывы не удаляет. Он очень этим гордится, а нам читать об этом без улыбки трудно. Это вопрос о его происхождении, некогда его так мучивший. Простолюдин, потомок крепостных крестьян решил поправить этот недостаток и купить титул. Так он стал армигером. «Фамильный» герб он нарисовал сам, а геральдическая палата его за деньги утвердила.

Теперь ни у кого не оставляет сомнения, что Андрей Дашин отзывы о котором раскрывают такие факты, действительно считает, что все в этой жизни можно купить за деньги – богатство, власть, известность, титул. Нельзя купить только хорошее и честное имя.

Так сказать, шагая в ногу со временем и отдавая дань моде на благотворительность, Дашин Андрей Валериевич тоже внес пожертвование в благотворительный фонд в размере 4тыс евро месте с другими людьми. Можно долго смеяться, глядя на этот чек с такой суммой, который он гордо демонстрирует общественности! И это после 40 000 000млн ф.с., которые он украл у европейцев! Радует одно. Как нам обещал мудрый царь Соломон, все когда-нибудь закончится. И этот преступный беспредел Андрея Дашина тоже!