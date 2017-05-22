Компания forextime fxtm – одна из брокерских кухонь Андрея Дашина

Отправлено Вчера, 17:12

С целью инвестирования своих средств мне друзья посоветовали относительно молодую на форексе компанию fxtm отзывы о которой были положительными на сайте компании. Я сам нашел отзывы о fxtm и убедился в этом. Моя инвестиция составила всего 5тыс.$. Но меня убедили, что я смогу на ней заработать. Пока с моими деньгами работал опытный трейдер, как меня уверили, я решил узнать побольше о forextime fxtm. Нашел отзывы о forextime на сайте брокерской компании forextime fxtm. Они были подозрительно все положительными и это меня насторожило. Я решил поискать информацию о компании forextime fxtm , а заодно и отзывы о forextime на других независимых сайтах. Конечно то, что я узнал об этой компании меня неприятно удивило.

Как оказалось, компания forextime отзывы о которой показали ее вообще идеальной на форексе, есть не что иное, как компания, занявшая место обанкротившейся в Англии Alpari UK. О группе компаний Андрея Дашина Альпари я уже наслышан. И информация о них абсолютно негативная. А их владелец – вор и аферист, чего он и не скрывает. На форексе давно известны его крупные аферы в странах Европы и Америке. Назвал свою очередную компанию не Альпари, а forextime fxtm он не случайно. Лимит доверия к компаниям Альпари исчерпан, как бы он не рекламировал их. А самое главное, что регуляторы после скандального банкротства офиса Alpari UK в Англии, не поверят больше ни в одну из Альпари. И хитрый Дашин изменил брендовое имя Альпари на fxtm отзывы о которой еще не показали полностью ее сущность. Наверное, потому что не все, кто публикует отзывы о fxtm, связывают их со скандальной Альпари. Именно поэтому отзывы о forextime так медленно и неуверенно находят своего читателя.

О брокере forextime отзывы критического содержания рекомендую почитать на независимых сайтах, чтобы по совету своих друзей не влипнуть так же, как и я. В моем случае произошло все так же как и обычно. Мой счет был слит. Ни внятных объяснений, ни отчета я не получил. Даже если вы найдете о fxtm отзывы с баснями о том, что вы зарабатываете прибыль, имейте в виду, что вам может быть и дадут ее заработать, только забрать ее не получится. На чем вы полагаете зарабатывает этот аферист, владелец Альпари и fxtm Андрей Дашин? На своих процентах? Смеетесь? Это не его масштаб. Он забирает и вашу прибыль, как было в США, нагло обвинив там своих клиентов в недобросовестности или и того наглей, как в Европе. Вместе с депозитами вкладчиков. А вместо отработавшей сполна в Англии Alpari UK, принесшей ему баснословные прибыли, отправил ей на смену forextime отзывы о котором еще не успели раскрыть полную картину обмана клиентов каждой из компаний Андрея Дашина. В их числе конечно же и fxtm.

Отзывы о fxtm, конечно не освещают еще и ту информацию, что эта компания купила регистрацию в офшоре на Белизе. Только вот лицензирована была компания Ft Global Ltd, а не FXTM! Вот такими любыми обходными путями и неправдами ее владелец ввел ее в Европу.