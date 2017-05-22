Альпари брокер кухня

Отправлено Вчера, 16:07

Прежде, чем связаться с Альпари брокер, мне нужно было не читать Альпари отзывы, заходя на Альпари официальный сайт, а заходить на независимые сайты и искать там Альпари отзывы об Альпари форекс и Альпари брокер, чтобы убедиться, что Альпари кидалово. Но так, как я этого не сделал, то Альпари отзывы на Альпари официальный сайт сыграли со мной злую шутку. Открывая ПАММ счета Альпари отзывы о которых на независимых сайтах неудовлетворительные, клиенты Альпари брокер очень рискуют попасть в ловушку Альпари кидалово. Я перепробовал и другие инструменты Альпари форекс, с помощью которых Альпари дурачат своих клиентов. В их числе Альпари бинарные опционы отзывы о которых Альпари официальный сайт не публикует вовсе, потому что это просто лохотрон, рулетка, а сказать проще Альпари кидалово. А вообще, об Альпари бинарные опционы отзывы от клиентов скорее негативные, чем положительные, поэтому Альпари отзывы их вообще не публикуют и просто удаляют, чтобы не компроментировали и без того подмоченную репутацию Альпари форекс.

А репутация у этой компании на форексе такая, что и не знаешь, что такое придумать, за что можно уважать этого брокера, если он сам не выполняет регламент, самим же и написанный. Зато требует четкого его выполнения от своих клиентов. И вообще на своих сайтах Альпари отзывы о себе тщательно проверяют и зачищают негатив.

Нет гарантии успеха и в случае, если вашим счетом буде распоряжаться управляющий. ПАММ счета альпари отзывы о них так же возмущенные. Клиенты Альпари, надеясь на профессионализм трейдеров, которых советует этот брокер, имеют тот же результат, если бы торговали сами. Причем, независимо есть опыт занятия трейдингом или его нет вовсе, в том случае, когда результат один – слив счета. Альпари – брокерская кухня. Поэтому, не в ее интересах отдавать клиенту его деньги. Но я понял это слишком поздно. Иногда и на своих ошибках учиться полезно. Ну хотя бы найти ПАММ счета альпари отзывы, чтобы, не владея трейдингом , не возлагать неоправданных надежд на трейдеров от этой брокерской кухни.

Еще один любопытный инструмент - бинарные опционы.Любые другие уважающие себя брокеры, не применяют такой инструмент на форексе. Но для Альпари бинарные опционы отзывы о которых по всему форексу отрицательные, настоящий клондайк. Ибо никакой здравомыслящий человек, желающий заработать на своем депозите в роли трейдера или инвестора, не станет рисковать своими средствами, выполняя роль азартного игрока.

Так же уважающий себя брокер, не станет убеждать клиента в гарантированной прибыли 200%. Ее и не может быть. Брокер дает возможность клиенту заработать. Остальное уже зависит от него самого. От его профессионализма, опыта и трудолюбия.

Я раз и навсегда решил для себя не связывать свою деятельность на форексе с компанией Альпари. Компанией, на которую регуляторы не раз налагали штрафы, отзывали лицензии или вовсе их не давали на протяжении длительного времени, больше не доверяя этому кухонному брокеру за его аферы и мошенничество на форексе. А банкротство Лондонского офиса принесло владельцу Альпари 40 000 000ф.с. незаконной прибыли. Альпари – вор, мошенник и аферист. И история это не раз доказывала!