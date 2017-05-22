Бесплатный конструктор новостных витрин от ClicksCloud.net!

Коллеги, всем доброго дня!





Мы – новостная рекламная система Облако Кликов. Мы специализируемся на выкупе новостного трафика с крупных СМИ и его конвертации в клики по товарному обвесу на наших собственных витринах.



За два года работы мы протестировали десятки вариантов дизайна новостных витрин, долго настраивали и оптимизировали алгоритм ротации тизеров, и пролили трафиком более чем 10 000 новостей. Наши витрины настолько хороши, что конкуренты регулярно крадут наши наработки.



В 2017 году мы решили поделится с рынком своими наработками и создали на базе наших технологий бесплатный конструктор новостных витрин для CPA-экосистемы.



Что такое новостная витрина?



Новостная витрина – площадка, которая имитирует по содержанию и дизайну новостной портал.



Как арбитражники могут использовать новостные витрины?



– Для покупки в тизерных и социальных сетях новостного трафика

Так как новости гораздо более кликабельны чем товарные предложения, то можно выкупать большой объём кликов по минимальной цене. На порядок дешевле, чем товарка (50-95 копеек против 5-10 рублей).

– Для домонетизации трафика

Например, открытии в новом окне витрины, после клика пользователя на товарном лендинге или прелендинге. Яркие новости повышают вероятность того, что пользователь заинтересуется витриной.





Как начать работу с конструктором новостных витрин?



1. Регистрируете аккаунт на ClicksCloud.net и заходите в размел "Новостной портал”.

2. Выбираете дизайн витрины из шаблонов. Есть все популярные варианты дизайна, в том числе те, которые используют другие тизерные сети.

3. Заливаете новость – заголовки и текст новости. Доступны три варианта объёма материала: заголовок с кнопкой “Читать далее”, подзаголовок с кнопкой и полный текст новости с заголовком.

4. Заливаете тизеры. Если у вас немного тизеров, вы можете обратиться в наш саппорт и подключить поток наших тизеров и домонетизировать трафик, продавая его нам. Положение тизеров в выдаче вы легко можете регулировать с помощью нашего смарт-ротатора.

5. Привязываете домен к витрине. Либо размещаете витрину на нашем домене.

6. Льёте трафик. Мы не ограничиваем вас в выборе источника трафика и тематике офферов. Любые тизерные и социальные сети, таргет, контекст. Но рекомендуем, конечно же, ClicksCloud.net!

7. Зарабатываете деньги!



В системе реализованы фичи, позволяющие упростить работу с витриной и защититься от нечестных конкурентных приёмов:



– Автоматическое ранжирование тизеров по eCPC с помощью внутренней postback-системы. Настройте интеграцию, и ротатор сам расставит тизеры в порядке наибольшей прибыли для вас

– Защита и автоматический мониторинг AdBlock. Мы сообщим вам, если домен, на который ведут ваши тизеры находится под AdBlock, и поможем довести клик до него, даже если настройками AdBlock переход на эту статистику запрещён

– Подключение сторонних счетчиков(Яндекс.Метрика, Google Analytics и другие) с фиксацией конверсии.

– Защита от скликивания. Не даст конкурентам испортить вашу статистику. Зафиксируем только реальные клики реальных людей



В общем, теперь в твоём распоряжении абсолютно бесплатно полный комплект инструментов для монетизации новостного трафика с любого источника, пользуйся!



Если вы представитель CPA-сети, напишите в наш саппорт, мы сделаем индивидуальное предложение по интеграции конструктора новостных витрин в вашу CPA-сеть!



Заходите, регистрируйтесь и начинайте – https://goo.gl/xNvUVL