Предоставляю услуги взлома Соц сетей
odnoklassniki.ru
vkontakte.ru
Jabber'ы:
ICQ
Skype
Viber
Сайты:
Удаление/редактирование информации на сайте
Удаление (блокировка) сайта на время
Удаление сайта навсегда
Кража сайта
Распечатка СМС и звонков:
Билайн
Мегафон
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и т.д.
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