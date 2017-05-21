Даю промокод 70$ на форекс, прибыль выводится легко

Отправлено Сегодня, 04:42

Приветствую, давайте без вступлений сразу к делу.

У брокера InstaForex есть много положительных и полезных моментов, но главной изюминкой является бездепозитный бонус в 70$!

Так что же нужно предпринять для того, чтобы получить 70 долларов от InstaForex?

Сначала, необходимо зарегистрироваться и открыть реальный торговый счет по моей специальной многоразовой промо-ссылке

(для удобства я ее сделал через редирект, чтобы вовремя обновлять актуальную ссылку на бонус)

После регситрации получите еще доступ к партнерке - легко заработать, раздавая всем бонус 70$

Далее, чтобы получить бездепозитный бонус, необходимо пройти процедуру верификации – загрузить фото/сканы документов в личном кабинете.

Бездепозитный бонус в размере 70$ поступит вам на счет. Его можно использовать для торговли, и в случае, если она будет успешной, то бонус легко выводится.

Бездепозитный бонус можно получить только 1 раз для одного человека, не регистрируйте несколько аккаунтов на один паспорт!

Уже очень многие воспользовались этой возможностью, так как, чтобы получить бездепозитный бонус, абсолютно не обязательно пополнять торговый счет.