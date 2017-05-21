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Есть ли партнерки с оформлением по законодательству РФ

Автор темы glavprofit, Сегодня, 04:27

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В теме одно сообщение

#1 glavprofit

glavprofit

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 8 сообщений
0
Обычный

Отправлено Сегодня, 04:27

 
Оформление по законодательству РФ
Платят за вас налоги и взносы в ПФР
Есть такое?
Нужно для человека который хочет хоть где-то числиться, а не быть "безработным" и умеет работать с партнерками
 
 

 


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#2 AmeLina

AmeLina

    Свой человек

  • Киберсанты
  • PipPipPipPipPip
  • 657 сообщений
346
Очень хороший
  • Пол:Женщина

Отправлено Сегодня, 13:38

что мешает такому человеку оформить ип и самому платить налоги и взносы в пфр?


  • 0

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