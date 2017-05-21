Есть ли партнерки с оформлением по законодательству РФ

Оформление по законодательству РФ
Платят за вас налоги и взносы в ПФР
Есть такое?
Нужно для человека который хочет хоть где-то числиться, а не быть "безработным" и умеет работать с партнерками
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Отправлено Сегодня, 13:38
что мешает такому человеку оформить ип и самому платить налоги и взносы в пфр?
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