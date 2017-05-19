Rootwelt - Linux VPS хостинг

Rootwelt – основанный в 2013 году совместный стартап двух европейских хостинг провайдеров. Мы смогли вобрать в себя лучшее – бесценный опыт, кадры высшей квалификации, эксклюзивное ноу-хау, при этом оставшись венчурным предприятием с максимальным уровнем клиентоориентированности и эффективной обратной связью.
Отсутствие скрытых платежей и неуместных ограничений, широкая шкала методов оплаты, экспертный уровень подготовки специалистов технической поддержки – это то, что делает нас однозначным лидером на рынке VPS хостинга Европы и стран СНГ.
Тарифы:
4.95 €/мес
- SSD VPS - RW-1
- 1GB RAM
- 20GB SSD Disk
- Unmetered Traffic
9.95 €/мес
- SSD VPS - RW-2
- 2GB RAM
- 30GB SSD Disk
- Unmetered Traffic
19.95 €/мес
- SSD VPS - RW-4
- 4GB RAM
- 50GB SSD Disk
- Unmetered Traffic
39.95 €/мес
- SSD VPS - RW-8
- 8GB RAM
- 80GB SSD Disk
- Unmetered Traffic
Контакты:
Телефон: +441143449025
e-mail: sales@rootwelt.de
Сайт: rootwelt.de