Rootwelt - Linux VPS хостинг

Отправлено 19 Май 2017 - 15:21

Rootwelt – основанный в 2013 году совместный стартап двух европейских хостинг провайдеров. Мы смогли вобрать в себя лучшее – бесценный опыт, кадры высшей квалификации, эксклюзивное ноу-хау, при этом оставшись венчурным предприятием с максимальным уровнем клиентоориентированности и эффективной обратной связью.



Отсутствие скрытых платежей и неуместных ограничений, широкая шкала методов оплаты, экспертный уровень подготовки специалистов технической поддержки – это то, что делает нас однозначным лидером на рынке VPS хостинга Европы и стран СНГ.



Тарифы:



4.95 €/мес

SSD VPS - RW-1

- RW-1 1GB RAM

20GB SSD Disk

Unmetered Traffic



9.95 €/мес

SSD VPS - RW-2

- RW-2 2GB RAM

30GB SSD Disk

Unmetered Traffic



19.95 €/мес

SSD VPS - RW-4

- RW-4 4GB RAM

50GB SSD Disk

Unmetered Traffic



39.95 €/мес

SSD VPS - RW-8

- RW-8 8GB RAM

80GB SSD Disk

Unmetered Traffic