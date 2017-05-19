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Rootwelt - Linux VPS хостинг

Автор темы Antonionio, 19 Май 2017 15:21

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#1 Antonionio

Antonionio

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Отправлено 19 Май 2017 - 15:21

Rootwelt – основанный в 2013 году совместный стартап двух европейских хостинг провайдеров. Мы смогли вобрать в себя лучшее – бесценный опыт, кадры высшей квалификации, эксклюзивное ноу-хау, при этом оставшись венчурным предприятием с максимальным уровнем клиентоориентированности и эффективной обратной связью.
 
Отсутствие скрытых платежей и неуместных ограничений, широкая шкала методов оплаты, экспертный уровень подготовки специалистов технической поддержки – это то, что делает нас однозначным лидером на рынке VPS хостинга Европы и стран СНГ.
 
Тарифы:
 
4.95 €/мес

  • SSD VPS - RW-1
  • 1GB RAM
  • 20GB SSD Disk
  • Unmetered Traffic  

 
9.95 €/мес

  • SSD VPS - RW-2
  • 2GB RAM
  • 30GB SSD Disk
  • Unmetered Traffic  

 
19.95 €/мес

  • SSD VPS - RW-4
  • 4GB RAM
  • 50GB SSD Disk
  • Unmetered Traffic  

 
39.95 €/мес

  • SSD VPS - RW-8
  • 8GB RAM
  • 80GB SSD Disk
  • Unmetered Traffic  

 
Контакты:
Телефон: +441143449025
e-mail: sales@rootwelt.de
Сайт: rootwelt.de

 


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