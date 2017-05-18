Нихуахо хихоху, хихоху хихо!..

Говорящий скворец(?) из Тайланда пародирует русских туристов.
Пересмотрел этот ролик раз пять подряд уже и не перестаю смеяться!.. :-)
Птиц не только голосом пародирует, но и всеми перышками изображает...
Вот это артист!
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Отправлено Вчера, 23:04
Говорящий скворец(?) из Тайланда пародирует русских туристов.
Пересмотрел этот ролик раз пять подряд уже и не перестаю смеяться!.. :-)
Птиц не только голосом пародирует, но и всеми перышками изображает...
Вот это артист!
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