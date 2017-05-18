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Нихуахо хихоху, хихоху хихо!..

Автор темы Анатолий Белоусов, Вчера, 23:04

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#1 Анатолий Белоусов

Анатолий Белоусов

    Основатель форума

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  • 25 061 сообщений
7 854
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Россия, г. Ижевск
  • Пол:Мужчина

Отправлено Вчера, 23:04

 

Говорящий скворец(?) из Тайланда пародирует русских туристов.
Пересмотрел этот ролик раз пять подряд уже и не перестаю смеяться!..   :-)
Птиц не только голосом пародирует, но и всеми перышками изображает...
Вот это артист!
      


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