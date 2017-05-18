Нихуахо хихоху, хихоху хихо!..

Отправлено Вчера, 23:04

Говорящий скворец(?) из Тайланда пародирует русских туристов.

Пересмотрел этот ролик раз пять подряд уже и не перестаю смеяться!.. :-)

Птиц не только голосом пародирует, но и всеми перышками изображает...

Вот это артист!

