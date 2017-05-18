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Как выйти из круга обид и депрессий?

Автор темы Нелли72, Вчера, 22:55

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#1 Нелли72

Нелли72

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Отправлено Вчера, 22:55

Приветствую ВАС!

Меня зовут Нелли Ясина.
Я представляю ВАМ  свой видеокурс с пошаговыми уроками "Как выйти из депрессии".
В чём особенность данного курса?
Здесь изложена моя практика,именно то,что мне самой помогло выйти из замкнутого круга обид.
Рассмотрены следующие разделы:
-Как навсегда выйти из замкнутого круга обид и депрессий.
-Самоценность и основные тренинги
-Тренинг семена женского успеха.
-Моя история(книга в формате pdf)

Qp3rgt93.png

http://nelrabota.wix...m/salongarmonii


Сообщение отредактировал Нелли72: Вчера, 22:58

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