Как выйти из круга обид и депрессий?

Отправлено Вчера, 22:55

Приветствую ВАС!



Меня зовут Нелли Ясина.

Я представляю ВАМ свой видеокурс с пошаговыми уроками "Как выйти из депрессии".

В чём особенность данного курса?

Здесь изложена моя практика,именно то,что мне самой помогло выйти из замкнутого круга обид.

Рассмотрены следующие разделы:

-Как навсегда выйти из замкнутого круга обид и депрессий.

-Самоценность и основные тренинги

-Тренинг семена женского успеха.

-Моя история(книга в формате pdf)

http://nelrabota.wix...m/salongarmonii

Сообщение отредактировал Нелли72: Вчера, 22:58