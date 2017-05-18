Как выйти из круга обид и депрессий?

Приветствую ВАС!
Меня зовут Нелли Ясина.
Я представляю ВАМ свой видеокурс с пошаговыми уроками "Как выйти из депрессии".
В чём особенность данного курса?
Здесь изложена моя практика,именно то,что мне самой помогло выйти из замкнутого круга обид.
Рассмотрены следующие разделы:
-Как навсегда выйти из замкнутого круга обид и депрессий.
-Самоценность и основные тренинги
-Тренинг семена женского успеха.
-Моя история(книга в формате pdf)
http://nelrabota.wix...m/salongarmonii
Сообщение отредактировал Нелли72: Вчера, 22:58