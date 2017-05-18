Купоны для бизнеса и рекламы

Продаю купоны и коды для рекламы и бизнеса с лета 2016 года.
BL: 56
Имею следующий номинал:
- MyTarget - 5000 руб
- Bing - 100 $
Оплата строго через oplata.info, есть персональный аттестат и идентификация во всех ПП.
Сайт проекта - https://coupons4you.ru/ (автоматизированная продажа купонов), можно покупать там, если я не отвечаю.
Skype: davila13
Моментальное получение купонов, 100% гарантия работоспособности.
Возможны оптовые продажи, по закупочным ценам, покупайте и перепродавайте.
P.S. Возможны оптовые продажи крупными партиями, по очень низкой цене, с рентабельностью 120-200%! Подробностями в skype.