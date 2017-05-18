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Купоны для бизнеса и рекламы

Автор темы bur, Сегодня, 17:27

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#1 bur

bur

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Отправлено Сегодня, 17:27

Продаю купоны и коды для рекламы и бизнеса с лета 2016 года.
BL: 56
 
Имею следующий номинал: 
 
- MyTarget - 5000 руб
- Bing - 100 $
 
Оплата строго через oplata.info, есть персональный аттестат и идентификация во всех ПП.
Сайт проекта - https://coupons4you.ru/ (автоматизированная продажа купонов), можно покупать там, если я не отвечаю.
 
Skype: davila13
 
Моментальное получение купонов, 100% гарантия работоспособности. 
Возможны оптовые продажи, по закупочным ценам, покупайте и перепродавайте.
 
P.S. Возможны оптовые продажи крупными партиями, по очень низкой цене, с рентабельностью 120-200%! Подробностями в skype.

 


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