Купоны для бизнеса и рекламы

Отправлено Сегодня, 17:27

Продаю купоны и коды для рекламы и бизнеса с лета 2016 года.

BL: 56

Имею следующий номинал:

Оплата строго через oplata.info, есть персональный аттестат и идентификация во всех ПП.

Сайт проекта - https://coupons4you.ru/ (автоматизированная продажа купонов), можно покупать там, если я не отвечаю.

Skype: davila13

Моментальное получение купонов, 100% гарантия работоспособности.

Возможны оптовые продажи, по закупочным ценам, покупайте и перепродавайте.

P.S. Возможны оптовые продажи крупными партиями, по очень низкой цене, с рентабельностью 120-200%! Подробностями в skype.