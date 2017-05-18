Аферисты под руководством Ильина Анатолия Авенировича

Отправлено Сегодня, 13:09

Внимание, работает сплоченная команда мошенников под прикрытием компании – ООО «Модерн». Руководитель этой организации – Ильин Анатолий Авенирович, аферист высшей категории. Этот человек профессионально обводит вокруг пальца каждую следующую жертву. В этой деятельности ему помогает его брат – Ильин Юрий Авенирович. Можно сказать, что брат выступает «на подхвате», если количество жертв большое, то они попросту делят между собой работу. В этом тексте также хотелось бы упомянуть – Кабацкого Юрия Александровича, который в лохотроне «Модерн» имеет должность начальника договорного отдела.

Мошенники утверждают, что они на протяжении длительного времени предоставляют профессиональные услуги по строительно-монтажным, электромонтажным работам. По факту, эти «товарищи» обещают золотые горы, привлекают низкими ценами, а потом ставят б/у детали под видом новых. Или второй вариант развития событий, мошенники намеренно устанавливают технику так, чтобы она в короткие сроки вышла из строя. А потом уже дело техники, клиенты повторно обращаются в компанию, с ними работает Кабацкий Юрий Александрович, и снова два варианта:

- если жертва просто жалуется на поломку, Юрий Александрович предлагает все починить по минимальной цене. То есть, происходит выкачка денег с клиента.

- если же пострадавший звонит с претензией, Кабацкий категорично отрицает вину компании, обвиняя клиента в некорректном использовании техники. Юрий Александрович, как и все в этой шарашкиной конторе, опытный мошенник, поэтому до последнего обводит свою жертву, старается вытянуть еще больше денег. Когда дело доходит до угроз, Кабацкий попросту передает клиента братьям-аферистам Ильиным.

Данные мошенники проводят свою деятельность уже не первый год. Несмотря на то, что очень много жертв подали заявление на них в правоохранительные органы, и сейчас ведутся судебные разбирательства, количество пострадавших растет с каждым днем. Перед тем, как выбрать подрядчика в сети, проанализируйте его работу, путем изучение отзывов бывших клиентов. Про мошенническую организацию «Модерн» в интернете уже просто легенды ходят. Для тех, кто стал жертвой данных аферистов, ниже официальные данные компании, а также контакты Ильина Анатолия Авенировича, который курирует весь лохотрон:

ООО "Модерн" – ИНН 7810126526, КПП 781001001, ОГРН 1037821055876, ОКПО 47928821

Регистрация с 14.10.1997

Ильин Анатолий Авенирович (20.06.1964) – номер телефона 79119204317, электронная почта: t941@mail.ru, anat38493@ramabler.ru.