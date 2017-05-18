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Чего вы ожидаете, заказывая контекстную рекламу?

Автор темы Вероника Ширай, Сегодня, 11:31

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Сообщений в теме: 2

#1 Вероника Ширай

Вероника Ширай

    Ученик

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  • 19 сообщений
11
Хороший

Отправлено Сегодня, 11:31

Друзья форумчане,

 

Снова нужна Ваша помощь. Пишу продающий текст для ребят, которые занимаются контекстной рекламой. Вопрос к тем, кто заказывал такую услугу или собирается заказать.

 

  • Чего вы ожидаете, обращаясь к команде, которая такую услугу предоставляет?
  • Ваши надежды/опасения/страхи?
  • Может быть, когда-нибудь сталкивались с недобросовестными исполнителями? Что именно не понравилось? 

Ваши ответы помогут мне максимально точно попасть в целевую аудиторию, развеять ее сомнения и страхи smile.png Поэтому заранее большое спасибо тем, кто ответит и/или поделиться своим опытом. 

 

 


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#2 AmeLina

AmeLina

    Свой человек

  • Киберсанты
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  • 655 сообщений
346
Очень хороший
  • Пол:Женщина

Отправлено Сегодня, 11:47

Чего вы ожидаете, обращаясь к команде, которая такую услугу предоставляет?

 

от команды или от услуги?


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#3 Вероника Ширай

Вероника Ширай

    Ученик

  • Пользователи
  • PipPip
  • 19 сообщений
11
Хороший

Отправлено Сегодня, 19:33

от команды, которая услуги оказывает


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