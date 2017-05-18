Чего вы ожидаете, заказывая контекстную рекламу?

Отправлено Сегодня, 11:31

Друзья форумчане,

Снова нужна Ваша помощь. Пишу продающий текст для ребят, которые занимаются контекстной рекламой. Вопрос к тем, кто заказывал такую услугу или собирается заказать.

Чего вы ожидаете, обращаясь к команде, которая такую услугу предоставляет?

Ваши надежды/опасения/страхи?

Может быть, когда-нибудь сталкивались с недобросовестными исполнителями? Что именно не понравилось?

Ваши ответы помогут мне максимально точно попасть в целевую аудиторию, развеять ее сомнения и страхи Поэтому заранее большое спасибо тем, кто ответит и/или поделиться своим опытом.