Чего вы ожидаете, заказывая контекстную рекламу?

Друзья форумчане,
Снова нужна Ваша помощь. Пишу продающий текст для ребят, которые занимаются контекстной рекламой. Вопрос к тем, кто заказывал такую услугу или собирается заказать.
- Чего вы ожидаете, обращаясь к команде, которая такую услугу предоставляет?
- Ваши надежды/опасения/страхи?
- Может быть, когда-нибудь сталкивались с недобросовестными исполнителями? Что именно не понравилось?
Ваши ответы помогут мне максимально точно попасть в целевую аудиторию, развеять ее сомнения и страхи Поэтому заранее большое спасибо тем, кто ответит и/или поделиться своим опытом.