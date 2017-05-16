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Многопоточный бот для сервиса накрутки в всех социальных сетях

Автор темы riggs, Сегодня, 08:26

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#1 riggs

riggs

    Новичок

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Обычный

Отправлено Сегодня, 08:26

 
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vk.png Возможности для ВКонтакте:
    Подписчики на публичную страницу;
    Участники в сообщество (группу);
Добавление друзей/подписчиков;
Лайки на фото/видео/запись;
Репосты для ваших постов;
Комментарии к фото/видео/постам.
 
instagram.png Возможности для Instagram:
    Подписчики (фолловеры) на ваш профиль;
    Лайки (мне нравится) на ваши фото/видео.
 
twitter.png Возможности для Twitter:
    Читатели на профиль.
    РеТвитов поста с вашим текстом и ссылкой.
 
youtube.png Возможности для YouTube:
    Накрутка лайков на видео;
    Раскрутка канала подписчиками;
    Накрутка просмотров.
 
odnoklassniki.png Возможности для Одноклассников: - в разработке
    Накрутка класс на фото и фотоальбомы;
    Накрутка друзей на личную страницу;
    Подписчики в группу.
 
Возможности и особенности бота:
• Автоматическая авторизация в соцсетях и на сервисе;
• Автоматическое выполнение заданий на сервисе;
• Автоматическое разгадывание каптчи через Антигейт и Рукапчу;
• Бесплатная версия бота в 40 потоков на каждую соцсеть;
• Многопоточный режим - до 200 потоков (до 500 в разработке);
• Одновременная работа во всех социальных сетях;
• Автоподтверждение "Вход из необычного места" Вк;
• Использование всех видов проксей;
• Набор стоп-слов;
• Система Анти-бан Вконтакте.
 
Бот: Скачать v5.5  - с Яндекс Диска - 40, 100 и 200 потоков
Вирустотал: Глянуть  - Тык
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