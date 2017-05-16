Многопоточный бот для сервиса накрутки в всех социальных сетях

Отправлено Сегодня, 08:26

Многопоточный Бот-Комбайн для сервиса Илизиум - Официальная версия

Возможности для ВКонтакте:

Подписчики на публичную страницу;

Участники в сообщество (группу);

Добавление друзей/подписчиков;

Лайки на фото/видео/запись;

Репосты для ваших постов;

Комментарии к фото/видео/постам.

Возможности для Instagram:

Подписчики (фолловеры) на ваш профиль;

Лайки (мне нравится) на ваши фото/видео.

Возможности для Twitter:

Читатели на профиль.

РеТвитов поста с вашим текстом и ссылкой.

Возможности для YouTube:

Накрутка лайков на видео;

Раскрутка канала подписчиками;

Накрутка просмотров.

Возможности для Одноклассников: - в разработке - в разработке

Накрутка класс на фото и фотоальбомы;

Накрутка друзей на личную страницу;

Подписчики в группу.

Возможности и особенности бота:

• Автоматическая авторизация в соцсетях и на сервисе;

• Автоматическое выполнение заданий на сервисе;

• Автоматическое разгадывание каптчи через Антигейт и Рукапчу;

• Бесплатная версия бота в 40 потоков на каждую соцсеть;

• Многопоточный режим - до 200 потоков (до 500 в разработке);

• Одновременная работа во всех социальных сетях;

• Автоподтверждение "Вход из необычного места" Вк;

• Использование всех видов проксей;

• Набор стоп-слов;

• Система Анти-бан Вконтакте.