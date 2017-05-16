Многопоточный бот для сервиса накрутки в всех социальных сетях

Многопоточный Бот-Комбайн для сервиса Илизиум - Официальная версия
Возможности для ВКонтакте:
Подписчики на публичную страницу;
Участники в сообщество (группу);
Добавление друзей/подписчиков;
Лайки на фото/видео/запись;
Репосты для ваших постов;
Комментарии к фото/видео/постам.
Возможности для Instagram:
Подписчики (фолловеры) на ваш профиль;
Лайки (мне нравится) на ваши фото/видео.
Возможности для Twitter:
Читатели на профиль.
РеТвитов поста с вашим текстом и ссылкой.
Возможности для YouTube:
Накрутка лайков на видео;
Раскрутка канала подписчиками;
Накрутка просмотров.
Возможности для Одноклассников: - в разработке
Накрутка класс на фото и фотоальбомы;
Накрутка друзей на личную страницу;
Подписчики в группу.
Возможности и особенности бота:
• Автоматическая авторизация в соцсетях и на сервисе;
• Автоматическое выполнение заданий на сервисе;
• Автоматическое разгадывание каптчи через Антигейт и Рукапчу;
• Бесплатная версия бота в 40 потоков на каждую соцсеть;
• Многопоточный режим - до 200 потоков (до 500 в разработке);
• Одновременная работа во всех социальных сетях;
• Автоподтверждение "Вход из необычного места" Вк;
• Использование всех видов проксей;
• Набор стоп-слов;
• Система Анти-бан Вконтакте.
Бот: Скачать v5.5 - с Яндекс Диска - 40, 100 и 200 потоков
Вирустотал: Глянуть - Тык
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