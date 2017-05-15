Дизайн: сайтов, баннеров, шапок, логотипов, лендингов

Отправлено Сегодня, 14:22

Здравствуйте, меня зовут Ирина. Я начинающий веб-дизайнер. Постоянно обучаюсь и развиваюсь в этом направлении.

Хочу стать профессионалом в этой области. Работаю в фотошопе.

К заказам подхожу творчески и ответственно, стараясь учитывать все пожелания заказчика.

Предлагаю вам следующие виды услуг:

- Дизайн сайтов, от 1000 рублей и выше (все зависит от сложности работы).

Примеры работ:





- Изготовление статических (jpg, png), от 100 рублей и выше (все зависит от сложности работы).

Примеры работ:











- Дизайн “шапок” для сайтов, от 150 рублей и выше (все зависит от сложности работы).

Примеры работ:







- Изготовление логотипов для сайтов (jpg, png, gif), от 80 рублей и выше (все зависит от сложности работы).

Примеры работ:



- Изготовление лендингов и подписных страниц (jpg, png), от 1000 рублей и выше (все зависит от сложности работы).

Примеры работ:

После выполнения заказа вы получаете исходник (psd вариант + jpg вариант + нестандартные шрифты (если такие использовались в работе)).



Первым 3-м форумчанам, заказавшим дизайн любой графики – скидка 50%.



Мои контакты:



- Email: irinabos12[собака]gmail.com

- Skype: irishka46911

- Личное сообщение (ЛС)

P.S. Так же возможна другая работа с графикой по договорным ценам.

Сообщение отредактировал Алексей Шемшурин: Сегодня, 17:05