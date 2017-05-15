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Фотография

Дизайн: сайтов, баннеров, шапок, логотипов, лендингов

Автор темы Iren Blank, Сегодня, 14:22

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#1 Iren Blank

Iren Blank

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Отправлено Сегодня, 14:22

Здравствуйте, меня зовут Ирина. Я начинающий веб-дизайнер. Постоянно обучаюсь и развиваюсь в этом направлении.

 

Хочу стать профессионалом в этой области. Работаю в фотошопе.

 

cf4172061cc8.jpg

 

К заказам подхожу творчески и ответственно, стараясь учитывать все пожелания заказчика.

Предлагаю вам следующие виды услуг:

 

 

- Дизайн сайтов, от 1000 рублей и выше (все зависит от сложности работы). 

Примеры работ:

a3667ec5c255t.jpg 49dfde244f73t.jpg

- Изготовление статических (jpg, png), от 100 рублей и выше (все зависит от сложности работы). 

Примеры работ:
10b5884c302b.jpg

18626f658cf2.jpg


- Дизайн “шапок” для сайтов, от 150 рублей и выше (все зависит от сложности работы). 

Примеры работ:

fbefc8c03acc.jpg
 

cf4172061cc8.jpg

 

 

- Изготовление логотипов для сайтов (jpg, png, gif), от 80 рублей и выше (все зависит от сложности работы). 

Примеры работ:
d6927d1636ac.jpg2f3c3c51ff4f.jpg

- Изготовление лендингов и подписных страниц (jpg, png), от 1000 рублей и выше (все зависит от сложности работы). 

Примеры работ:

c334ebe126a8t.jpg18558ed504f4t.jpgbe38db94afbet.jpgbbc8d0d80a39.jpg

 

После выполнения заказа вы получаете исходник (psd вариант + jpg вариант + нестандартные шрифты (если такие использовались в работе)).

Первым 3-м форумчанам, заказавшим дизайн любой графики – скидка 50%.

Мои контакты: 

- Email: irinabos12[собака]gmail.com

- Skype: irishka46911
- Личное сообщение (ЛС)

P.S. Так же возможна другая работа с графикой по договорным ценам.


Сообщение отредактировал Алексей Шемшурин: Сегодня, 17:05

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