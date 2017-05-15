Как заставить клиентов написать положительные отзывы?

Отправлено Сегодня, 05:59

Только в Яндексе каждый месяц пользователи вбивают запрос “отзывы” 68 миллионов раз. Оказывается, 92% пользователей читают отзывы перед покупкой в интернете. А 52% смотрят упоминания о товаре, когда собираются в магазин. Проверьте себя, вбейте “товар+отзывы” или “компания+отзывы” в Google и Яндекс. Сколько раз в месяц мониторят вас?

Отзывы влияют на позиции в выдаче Google и Yandex. Особенно это касается местных фирм. В ответ на геозависимые запросы, например: «заказать суши Москва», Google показывает компании с высоким рейтингом и большим количеством отзывов на отзовиках.

Почему сложно добиться отзывов от клиентов? Вспомните себя в роли покупателя. Как часто вы оставляете отзывы?

Плохое обслуживание вызывает больше эмоций, чем хорошее. Клиент взбешен, негодует и хочет рассказать всем правду. Негативный отзыв он пишет с энтузиазмом. У него есть мотивация. Вам нужны позитивные упоминания, поэтому зацепите клиента. Создайте условия, чтобы он захотел дать обратную связь. Ниже мы приведем 5 простых способов сбора клиентских отзывов.

Сделайте e-mail рассылку по базе клиентов. Но не стоит просто рассылать письма всем подряд. Разбейте базу на категории. Для сбора отзывов вам понадобятся: списки клиентов, с которыми вы работали в течение года и работаете сейчас.

Есть небольшая хитрость: вы можете заказать у программиста такой скрипт, в котором клиенты смогут оценить вашу работу прямо в теле письма. При оценке 4-5 звезд отзыв будет переадресован на otzovik.com. При оценке 1-3 звезды негативный отклик клиента будет попадать к вам, чтобы вы смогли своевременно его исправить.

В письме укажите, что отзывы важны для вашего бизнеса. Так вы сэкономите на интернет-маркетинге и потратите больше денег на сервис и качество продукта. В среднем 2 из 10 получателей пишут позитивные отзывы.

Карточки обратной связи — хороший способ сбора отзывов от клиентов. Например, если вы доставляете товары почтой, вложите карточку с призывом оставить отзыв на Яндекс.Маркет.

Такой способ покажет клиентам, что вы готовы к диалогу и прислушиваетесь к их мнению.

Не стоит рекламировать себя в таких карточках, ведь ваша цель — повысить лояльность клиентов. . Навязчивая реклама не сыграет вам на руку.

Если ваш бизнес связан с рассылкой договоров, актов, чеков — укажите ссылку на сайт, где можно оставить отзыв.

Но лучше протестировать этот метод на лояльных клиентах и узнать их мнение.

Закончите договор или письмо фразой — «Как вам наш сервис сегодня? Поделитесь своим мнением!» — и укажите ссылку на сайт.

Не давите на клиентов и не будьте навязчивыми.

https://reviewter.ru...lnyie-otzyivyi/