Крауд маркетинг
Размещаю посты с ссылкой на ваш сайт на тематических форумах. Работаю с сайтами: английскими, немецкими, польскими, французскими.
25 постов – 50$.
50 постов – 90$.
Размещение постов на форумах для ру сайтов.
30 постов - 6$.
60 постов - 11$.
Анкорный или безанкорный прогон по профилям с Тиц от 10.
Прогон по 350 профилям - 20$.
Прогон по 800 профилям - 35$.
Прогон по 1500 профилям - 60$.
Прошу писать по контактам т.к. на форуме бываю редко.
Skype: kabuto676
Mail: marko_polo88@mail.ru