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Крауд маркетинг

Автор темы markopolo, Вчера, 22:40

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#1 markopolo

markopolo

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Отправлено Вчера, 22:40

Крауд маркетинг

 

Размещаю посты с ссылкой на ваш сайт на тематических форумах. Работаю с сайтами: английскими, немецкими, польскими, французскими.

25 постов – 50$.

50 постов – 90$.

 

Размещение постов на форумах для ру сайтов.

30 постов - 6$.

60 постов - 11$.

 

Анкорный или безанкорный прогон по профилям с Тиц от 10.

Прогон по 350 профилям - 20$.

Прогон по 800 профилям - 35$.

Прогон по 1500 профилям - 60$.

 

Прошу писать по контактам т.к. на форуме бываю редко.

Skype: kabuto676

Mail: marko_polo88@mail.ru

 

 


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