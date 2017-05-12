Заработок на аренде автомобилей

Отправлено Сегодня, 20:40

Добрый день, меня зовут Артем мне 22 года, я владелец компании по аренде автомобилей. В данной нише я нахожусь два с половиной года, работать сам на себя начал 5 месяцев тому назад, до этого я работал на человека в данной же сфере где всему и научился. В данный момент у меня в паке 13 лизинговых автомобилей эконом класса. Оборот компании составляет порядка 800 000 тысяч в месяц, основной доход идет с аренды автомобилей остальная сумма падает с процента за заказы.



Так как я научился работать без офиса что позволило мне экономить порядка 40 000 тысяч в месяц, а на рекламу я трачу не больше 3 000 тысяч в неделю, чистый доход остается порядка 250 000 - 300 000 тысяч в месяц. Чтобы выйти на такой доход нам потребовалось изначально вложить порядка 600 000 тысяч рублей и более трех месяцев работы.



В этот промежуток времени я многому научился и многое понял, что теперь позволяет уделять этому еще меньше времени ( порядка 4 часов в день) . В данный момент в масштабирование нет желания так как при парке от 50 автомобилей у тебя начинается рутина которая мне надоела. Но так же сейчас у меня много свободного времени до 15 Июня ( так как там обновится лимит банка и я смогу увеличить свой парк до 40-50 автомобилей) И я решил поделится всеми тонкостями данной работы.



Чему я вас обучу

1 С чего начать ( где взять ООО, на кого ее повесить какую систему налогообложения выбрать

2 Как стать партнером агрегаторов такси даже с одним автомобилем

3 Как обезопасить себя от недобросовестных граждан которые хотят на вас заработать

4 Где найти нужных знакомых

5 Какую лизинговую компанию выбрать.

6 Как взять первые автомобили и запустить в работу

7 где брать нормальных водителей

8 Всю необходимую документацию в т.ч правильный вид договора.

9 Расскажу все подводные камни которые могут встретится на пути





Для тех кто находится в Москве возможно личная встреча и личное обучение всем тонкостям, для тех кто в регионах в любое удобное для вас время обсуждение в скайпе. Я проходил курс бизнес молодости ЦЕХ, где был сотником, в этот момент я провел более 40 личных разборов. Почему сейчас этим выгодно заниматься вы спросите, ответ прост рынок такси сейчас стремительно развивается по не скольким причинам

1 Люди стали отказываться от лично транспорта так как такси больше не является роскошью и с каждым годом количество клиентов растет. Именно поэтому арендой автомобилей под такси заниматься очень выгодно.



Всему этому готов научить за 15 000 тысяч рублей. Всю информацию разбил по блокам и за наделю всему научу, если у вас будет желание научу быстрее.

Связь либо личные сообщение либо whatsapp 8 968 563 7572

Ниже прикрепил скриншоты карты сбер, хотя еще есть киви и альфа банк. Тема очень интересная и рентабельная, если у вас встанет вопрос, смысл мне его покупать если у меня 600 000 тысяч, то при разговоре со мной поверти вы измените свое представление о этом вопросе. Этим бизнесом можно смело заниматься с 18 лет.

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