Бесплатная консультация по продающим текстам

- Есть текст, но не уверены, что он работает?
- Есть текст, но уверены, что он не работает?
Предлагаю бесплатную консультацию в Skype голосом по Вашему проекту
Вы узнаете:
- Почему Ваш текст не работает.
- Как его можно усилить.
- Как из точки "А" (реалии) перейти в точку "Б" (желаемое).
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- Сертифицированный копирайтер международной школы статейного бизнеса Textunique.
- Дипломированный филолог-лингвист.
- Разработчик текстов для разных сфер бизнеса: от образовательной до рынка сжигания топлива.
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