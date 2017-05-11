Бесплатная консультация по продающим текстам

Отправлено Сегодня, 14:58

Есть текст, но не уверены, что он работает?

Есть текст, но уверены, что он не работает? ​

Предлагаю бесплатную консультацию в Skype голосом по Вашему проекту

Вы узнаете:

Почему Ваш текст не работает.

Как его можно усилить.

Как из точки "А" (реалии) перейти в точку "Б" (желаемое).

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Сертифицированный копирайтер международной школы статейного бизнеса Textunique. Дипломированный филолог-лингвист. Разработчик текстов для разных сфер бизнеса: от образовательной до рынка сжигания топлива.

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П. С. И поспешите, ведь предложение не вечно