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Бесплатная консультация по продающим текстам

Автор темы Вероника Ширай, Сегодня, 14:58

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#1 Вероника Ширай

Вероника Ширай

    Ученик

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11
Хороший

Отправлено Сегодня, 14:58

  • Есть текст, но не уверены, что он работает? 
  • Есть текст, но уверены, что он не работает? :wacko: 

Предлагаю бесплатную консультацию в Skype голосом по Вашему проекту 

 

Вы узнаете: 

 

  • Почему Ваш текст не работает.
  • Как его можно усилить.
  • Как из точки "А" (реалии) перейти в точку "Б" (желаемое).

Кто Вас консультирует?

 

  1. Сертифицированный копирайтер международной школы статейного бизнеса Textunique.
  2. Дипломированный филолог-лингвист.
  3. Разработчик текстов для разных сфер бизнеса: от образовательной до рынка сжигания топлива.

Записывайтесь на бесплатную консультацию и узнайте, почему Ваш текст не работает. 

 

Чтобы договориться о консультации,просто добавьте меня в скайп veronika77762 либо напишите мне в контакте https://vk.com/veron_91_777.  

 

П. С. И поспешите, ведь предложение не вечно :) 

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