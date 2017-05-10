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Влияние размытия названия видео на его ранжирование в выдаче YouTube

Автор темы SeeZisLab, Сегодня, 15:13

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В теме одно сообщение

#1 SeeZisLab

SeeZisLab

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Отправлено Сегодня, 15:13

w12.png

 

Всем привет! Команда SeeZisLab.com проверяет на практике огромное количество YouTube-мифов, которые очень популярны среди пользователей в Сети. Сегодня мы тестируем интересный вопрос: “Влияет ли  размытие названия видео на его ранжирование в выдаче YouTube?”

 

Чтобы на него ответить и провести эксперимент, разработчики использовали 2 виртуальные машины, на каждой зарегистрировали по 1 аккаунту YouTube, на этих аккаунтах создали по 1 каналу, залив на них по 5 пар видео. Все действия они проводили одновременно. Видеоролики сделали одинаковыми по хронометражу, битрейту, разрешению, тайтлу, описанию и тегам, их загружали парами. В таким парах, между собой их отличало то, что в названии одного из двух парных роликов, было ключевое слово и небольшое описание, а в другом - ключевое слово и большое описание. Видеофайлы грузили сразу же на два канала.

 

w12-3.png

Загрузив все видеоролики на каналы, их позиции в поиске YouTube - снимали. Видео размещались вместе, друг за другом, без разрывов.

Чтобы построить графики, видео, стоящие выше своего конкурента из пары, получали 1 балл, а те, которые были ниже - 0 баллов. Результат позиций роликов сразу после загрузки представлены на графике (рис.1) . 

 

w12-1.png

(Рис.1)

На первом графике мы видим, что сразу же после загрузки, ролики с ключевым словом и коротким описанием в названии, находились в поиске выше.


На эксперимент отвели 2 недели, за это время результаты изменились: (рис.2)

w12-2.png

(Рис. 2)

 

Позиции тайтлов после двух недель эксперимента значительно изменились. Заголовки роликов с коротким тайтлом показали более высокий результат в поиске YouTube.


Таким образом, команда SeeZisLab смогла доказать, что название видеоролика с ключевым словом и несколькими дополняющими словами, получает преимущество в поиске YouTube перед теми видео, заголовки которых содержат 1 ключевое слово и большое количество текста.

 

Если у вас возникли вопросы по поводу эксперимента, оставляйте их ниже в комментариях, мы с радостью ответим


Сообщение отредактировал Алексей Шемшурин: Сегодня, 17:10

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#2 трай

трай

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Очень хороший
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Отправлено Сегодня, 17:13

"Влияние размытия названия видео на его ранжирование в выдаче " 

 

- классика вспомнилась - "влияние луны на работу тракториста".

 

Модераторы, извините - не смог пройти мимо очередного перла.


Сообщение отредактировал трай: Сегодня, 17:14

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